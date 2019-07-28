PTT’den e-ticaret hamlesi! PTT AŞ Yönetim ve Değerlendirme Toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, ulaşılabilir ve erişilebilir hizmet anlayışıyla vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirtti.

PTT AŞ Yönetim ve Değerlendirme Toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, ulaşılabilir ve erişilebilir hizmet anlayışıyla vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı amaçladıklarını belirtti. Bozgeyik, e-ticaret alanında PTT’nin önemli işler yaptığını ifade etti. Kenan Bozgeyik, “PTT çalışmalarla sektörde lider konuma gelecek. PTT olarak önümüzdeki süreçte bu alanda önemli iş birlikleri yapacağız” müjdesini de verdi.

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