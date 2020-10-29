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Aktüel PTT'den "Cumhuriyet Bayramı" ve "Türkiye İç Denetim Enstitüsü" konulu özel gün zarfı
Aktüel

PTT'den "Cumhuriyet Bayramı" ve "Türkiye İç Denetim Enstitüsü" konulu özel gün zarfı

Yeniakit Publisher
2020-10-29 09:48:02 -
PTT'den "Cumhuriyet Bayramı" ve "Türkiye İç Denetim Enstitüsü" konulu özel gün zarfı

ANKARA (AA) - PTT AŞ tarafından "Cumhuriyet Bayramı" ve "Türkiye İç Denetim Enstitüsü" konulu özel gün zarfları tedavüle sunuldu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu konulu özel gün zarfları, 5 lira bedelle "www.filateli.gov.tr" adresinde, filateli cep uygulamasında ve abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde satışa çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmeleri adına özel gün zarflarını posta damgası ile talep eden müşterilere, "www.filateli.gov.tr" adresinden 6 ay içerisinde satın almaları halinde ürünleri posta damgalı gönderilebilecek.

Müşterilerin, filatelik ürünler için özel tarih ve posta damgası talepleri 3 ay içerisinde PTT AŞ'ye iletildiği takdirde karşılanacak.

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