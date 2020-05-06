PTT’den Anneler Günü’ne özel indirim sürprizi

Balıkesir PTT Başmüdürlüğü’nden yapılan açıklamada, PTT AŞ, Anneler Günü için hazırladığı kampanya ile kargo taşımacılığında tüm müşterilerinin yüzünü güldürecek. Kampanya kapsamında müşteriler, 4-8 Mayıs 2020 tarihleri arasında yurtiçi varışlı APS Kurye ve posta kargosu gönderilerini yüzde 25 indirimli gönderecek.

Türkiye’de posta, kargo, bankacılık, e-ticaret gibi birçok farklı alanda 180 yıldır kaliteli ve ulaşılabilir hizmet sunmayı amaçlayan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), özel günlerde de müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalarını sürdürüyor. PTT, hazırladığı kampanya kapsamında Anneler Günü’ne özel 4-8 Mayıs 2020 tarihleri arasında yurtiçi varışlı APS Kurye ve posta kargosu gönderilerine yüzde 25 indirim uygulayacak.

Ayrıca Türkiye’nin Milli e-Ticaret platformu ePttAVM.com’da Anneler Günü’ne özel büyük indirimleri müşterileriyle buluşturuyor.