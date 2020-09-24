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Ekonomi PTT'den "2020 Uluslararası Bitki Sağlığı Yılı" konulu anma pulu
Ekonomi

PTT'den "2020 Uluslararası Bitki Sağlığı Yılı" konulu anma pulu

Yeniakit Publisher
2020-09-24 09:22:38 -
PTT'den "2020 Uluslararası Bitki Sağlığı Yılı" konulu anma pulu

ANKARA (AA) - PTT, "2020 Uluslararası Bitki Sağlığı Yılı" konulu anma pulunu ve ilk gün zarfını tedavüle çıkardı.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, şirket, "2020 Uluslararası Bitki Sağlığı Yılı" konulu 3 lira bedelli anma pulu, söz konusu pula ait 5 lira bedelli ilk gün zarfı PTT iş yerlerinde ve www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıktı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla aynı tarihte "PTT Pul Müzesi Hacıbayram Mah. Atatürk Bulvarı No:3 Ulus Altındağ/ANKARA" adresinde "2020 Uluslararası Bitki Sağlığı Yılı 24.09.2020 Ankara" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmeleri için, ilk gün zarfını posta damgasıyla talep eden müşterilere, www.filateli.gov.tr adresinden ürünün tedavül tarihi itibarıyla 6 ay içerisinde satın alınması halinde posta damgalı olarak gönderilebilecek.

Müşterilerin, hazırlanan filatelik ürünler için ilk gün ve posta damgası taleplerini, 3 ay içerisinde PTT AŞ'ye iletmesi gerekiyor.

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