PTT'den 170 bin TL çalan hırsızın kimliği şoke etti

Olay, Gölyüzü mahallesi Dere sokakta bulunan PTT şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde PTT şubesine gelen çalışanlar şubenin kapısının açık olduğunu fark etti.

İçeride kimsenin olmadığını gören çalışanlar hırsızlık şüphesiyle durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.

Banka yetkilileriyle birlikte yapılan incelemelerde bankamatikten 150 bin lira, kasadan ise 20 bin lira olmak üzere toplam 170 bin liralık hırsızlık yapıldığı tespit edildi.

Hırsız PTT’nin güvenlik görevlisi çıktı

Ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin bulunması için güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede soygunu yapan kişinin PTT Merkez Şubesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan U.I. olduğu belirlendi.

PTT şubesinden 170 bin liralık soygun yaptığı belirlenen U.I. çaldığı paralarla birlikte saklandığı evde yakalandı. Şüphelinin, çalınan 170 bin TL'den yalnızca 200 TL'sinin harcanmış olduğu ortaya çıktı. 169 bin 800 TL, polis tarafından PTT Şubesi'ne teslim edildi.