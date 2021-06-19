  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
"Açlık ve yoksulluk sınırı arasında memur kalmasın"
Rus savaş gemisi ’Saratov’ Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Meteoroloji duyurdu! Bu bölgelerde sağanak uyarısı
Türkiye'ye girmeye çalışan 4 kişinin yakalandı!
Aktüel PTT'den 170 bin TL çalan hırsızın kimliği şoke etti
Aktüel

PTT'den 170 bin TL çalan hırsızın kimliği şoke etti

Bolu'da sabah işe gelen çalışanların kapısını açık bulduğu PTT Şubesi’nde yapılan incelemede 170 bin TL'nin çalındığı tespit edildi. Hırsızlık olayını gerçekleştiren kişi, başka şubede görevli güvenlik görevlisi çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-06-19 19:50:00 -
PTT'den 170 bin TL çalan hırsızın kimliği şoke etti

Olay, Gölyüzü mahallesi Dere sokakta bulunan PTT şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde PTT şubesine gelen çalışanlar şubenin kapısının açık olduğunu fark etti.

İçeride kimsenin olmadığını gören çalışanlar hırsızlık şüphesiyle durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.

Banka yetkilileriyle birlikte yapılan incelemelerde bankamatikten 150 bin lira, kasadan ise 20 bin lira olmak üzere toplam 170 bin liralık hırsızlık yapıldığı tespit edildi.

Hırsız PTT’nin güvenlik görevlisi çıktı

Ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin bulunması için güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede soygunu yapan kişinin PTT Merkez Şubesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan U.I. olduğu belirlendi.

PTT şubesinden 170 bin liralık soygun yaptığı belirlenen U.I. çaldığı paralarla birlikte saklandığı evde yakalandı. Şüphelinin, çalınan 170 bin TL'den yalnızca 200 TL'sinin harcanmış olduğu ortaya çıktı. 169 bin 800 TL, polis tarafından PTT Şubesi'ne teslim edildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merve Kavakcı'nın 'başörtülü' kızına 'vampir' diyen CHP'li Özgür Özel'e tepki yağıyor
Gündem

Merve Kavakcı'nın 'başörtülü' kızına 'vampir' diyen CHP'li Özgür Özel'e tepki yağıyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşen Başkan Erdoğan'ın tercüman olarak görevlendirdiği Merve Kavakcı'nın kızı..
Zübeyde Kamalak'tan nankörlük! CHP'li hakim kendisini kovarken ona sahip çıkan ve bedel ödeyen Akit'e böyle 'teşekkür' etti
Gündem

Zübeyde Kamalak'tan nankörlük! CHP'li hakim kendisini kovarken ona sahip çıkan ve bedel ödeyen Akit'e böyle 'teşekkür' etti

Gözünü siyasi hırs ve nefret bürüyen Zübeyde Kamalak'ın, başörtülü olduğu için mahkeme duruşmasından atılması olayında kendisinin yanında du..
Diyarbakır Valiliği’nden AK Parti binasına saldırıyla ilgili açıklama
Gündem

Diyarbakır Valiliği’nden AK Parti binasına saldırıyla ilgili açıklama

Diyarbakır Valiliği, AK Parti Hani ilçe binasına yönelik yapılan saldırıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay