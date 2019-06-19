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PTT Spor'da transfer

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin yeni ekibi PTT Spor, Bulgar sporcu Nasya Dimitrova ile anlaştı

19 Haziran 2019 Çarşamba 15:11
PTT Spor'da transfer

ANKARA (AA) - Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin yeni ekibi PTT Spor, Bulgar sporcu Nasya Dimitrova ile 1 yıllığına anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 1,90 metre boyundaki orta oyuncunun Bulgaristan'da birçok kez şampiyonluk yaşadığı, milli takımda da görev aldığı bildirildi.

Başkent ekibi, daha önce de Angela Leyva, Polen Ünver, Ezgi Dağdelenler, Janset Cemre Erkul, Ceren Can Önal ve Gergana Dimitrova gibi isimleri de kadrosuna katmıştı.


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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 15:11
  1. Nasya Dimitrova
  2. PTT Spor
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