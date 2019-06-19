PTT Spor'da transfer Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin yeni ekibi PTT Spor, Bulgar sporcu Nasya Dimitrova ile anlaştı

ANKARA (AA) - Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin yeni ekibi PTT Spor, Bulgar sporcu Nasya Dimitrova ile 1 yıllığına anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, 1,90 metre boyundaki orta oyuncunun Bulgaristan'da birçok kez şampiyonluk yaşadığı, milli takımda da görev aldığı bildirildi. Başkent ekibi, daha önce de Angela Leyva, Polen Ünver, Ezgi Dağdelenler, Janset Cemre Erkul, Ceren Can Önal ve Gergana Dimitrova gibi isimleri de kadrosuna katmıştı.



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