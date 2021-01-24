PTT personel alımı tarihi! PTT personel alımı tarihi ne zaman?

2021 PTT personel alımı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirket 2023 yılına kadar 55 bin personel alımı yapacağının müjdesini vermişti. Ancak geçtiğimiz sene PTT tarafından herhangi bir alım yapılmadı. Alımların bu sene gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nin (PTT) 2021 yılında personel alımı yapıp yapmayacağı merak ediliyor. PTT, 2023 yılına kadar 55 bin personel alımı yapacağını duyurmuştu. Söz konusu alımların 5 bininin 2020 yılı içerisinde yapılacağı tahmin ediliyordu. Ancak kurum tarafından geçtiğimiz sene personel alımı gerçekleştirilmedi.

PTT personel alımı tarihi ne zaman?

2021 yılında gerçekleştirilmesi beklenen PTT personel alımı hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Mevcut alımların yeni yıl ile birlikte başlaması bekleniyor. Personel alımına ilişkin ilanın yayınlanması ile birlikte tüm detayları haberimizde vereceğiz.