PTT memur alımı 2021 ne zaman? PTT memur alımı şartları neler?

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) en son 2018 yılında toplu alım gerçekleştirdi. PTT, geçtiğimiz yıl 2023 yılına kadar 55 bin personel alımı gerçekleştireceğini açıklamıştı. Bunun üzerine vatandaşlar, PTT personel alımlarına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. PTT bünyesinde iş imkanı arayan vatandaşlar, PTT iş ilanı yayımlanıp yayımlanmadığını merak ediyor.

PTT memur alımı ne zaman 2021?

PTT, henüz 55 bin memur alımına ilişkin iş ilanı yayımlamadı. PTT memur alımı ilanı yayımlanmasıyla kadro sayısı ve PTT memur alımı 2021 şartları da belli olacak. PTT bünyesine yapılacak alımlar ile ilgili ilan yayımlandığında haberimizde yer vereceğiz.

PTT memur alımı ilanı için tıklayın.

PTT memur alımı 2021 şartları nelerdir?

PTT bünyesine alımlar yapılmadan önce başvuran adaylar, bazı değerlendirmelerden geçiyor. PTT’de çalışmak isteyen adaylar bazı şartları bulundurması gerekir. Bu şartlar şu şekilde;

Genel şartlar şu şekilde;

1. 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olunması gerekir.

2. On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olması gerekir.

3. Kamu haklarından yasaklı bulunmaması gerekir.

4. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması gerekir.

5. Fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından ceza almamış olması gerekir.

6. Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olması gerekir.

7. Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemesi gerekir.

8.. Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmaması gerekir.

9. Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olması gerekir.

10 Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmaması gerekir.

11. Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmaması gerekir.

12. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olması gerekir.

13. Yapılacak "yazılı ve/veya sözlü sınavda" başarılı olması gerekir.

Özel şartlar ise şu şekilde;

1. Adaylar; Avukat, Mimar, Mühendis, Tekniker, Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına başvuru tarihi itibari ile MERNİS adresinin bulunduğu İl'e başvuru yapabilecektir. Birden fazla İl'e yapılan başvurular geçersiz sayılır. PTT Uzman Yardımcısı pozisyonları için ikamet (mernis) şartı aranmayacak.

2. Yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazanan adayların atama işlemlerine, yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunun ilan edildiği tarihten itibaren Şirketimizin ihtiyaçları doğrultusunda belirli dönemler halinde en geç 1 (bir) yıl içinde başlanılacak.

3. Yazılı sınav sonucunda müşteri ilişkilerinin ön planda olduğu Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına atanmaya hak kazanan adaylara uygun Psikometrik İnceleme yaptırılacak ve sonucuna göre atamaları yapılabilecek. Ancak belirtilen testi yaptırmayan adayların atamaları yapılmayacak.

4. Şirketimizde görev yapan personelden personel alımı genel ve özel şartları taşıyanlar görev yaptığı unvan dışında diğer unvanlar için başvuru yapabilecek. Aynı unvana başvuru yapanlar yazılı ve/veya sözlü sınav sonucunda başarılı olsa dahi başvurusu geçersiz sayılacak.