Sözlerini tek tek hatırlattı! Bakan Kurum Kahramanmaraş'tan o zihniyete tokat gibi yanıt verdi!

Bazı kesimlerin 6 Şubat depremleri sonrası ellerini ovuşturduğunu anlatan Bakan Kurum, "O gün, hatırlayın, birileri asrın felaketi karşısında ellerini ovuşturdu. Acının dinmesini değil, devletin tökezlemesini beklediler. Yıkılan binaların arasında siyasi hesap çıkarmaya, milletimin yarasından ihbar devşirmeye çalıştılar. Daha arama kurtarma çalışmaları sürerken hüküm verdiler. Yapamazlar, yetişemezler, bu şehri ayağa kaldıramazlar dediler. Devlet yok dediler. Peki soruyorum, devlet yoktu da depremden sonraki 15. günde deprem konutlarının temellerini kim attı? Devlet yoktu da 4 bin köye kim ulaştı? Devlet yoktu da 3 bin 481 şantiye kim kurdu? 200 bin mimar, mühendis, işçi kardeşim gecesini gündüzüne katarak nerede çalıştı? Devlet yoktu da 11 ilimizi kim ayağa kaldırdı? 500 bin konutu kim yaptı?" diye konuştu.