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Sözlerini tek tek hatırlattı! Bakan Kurum Kahramanmaraş'tan o zihniyete tokat gibi yanıt verdi!

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Sözlerini tek tek hatırlattı! Bakan Kurum Kahramanmaraş'tan o zihniyete tokat gibi yanıt verdi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'taki toplu açılış ve anahtar teslim töreninde deprem felaketi sonrası hezeyan savuran muhalefet odaklarına sert çıktı.

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Foto - Sözlerini tek tek hatırlattı! Bakan Kurum Kahramanmaraş'tan o zihniyete tokat gibi yanıt verdi!

Bakan Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nce Kent Meydanı, Toptancılar Sitesi 118 dükkan ve yapımı tamamlanan diğer eserlerin toplu açılış törenine katıldı. Yeni Kent Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan Bakan Kurum, "Biz söz verdiysek yaparız. Biz bu şehirlerin yeniden ayağa kalkacağına daha enkazın tozu dağılmadan inandık. Çünkü biz umudunu manşetlere, iradesini sosyal medyanın israfına bırakmış bir kadro değiliz. Bizim sözümüz, meydanda söylenir, sahada sınanır ve işin sonunda eserle tamamlanır" ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Sözlerini tek tek hatırlattı! Bakan Kurum Kahramanmaraş'tan o zihniyete tokat gibi yanıt verdi!

Bazı kesimlerin 6 Şubat depremleri sonrası ellerini ovuşturduğunu anlatan Bakan Kurum, "O gün, hatırlayın, birileri asrın felaketi karşısında ellerini ovuşturdu. Acının dinmesini değil, devletin tökezlemesini beklediler. Yıkılan binaların arasında siyasi hesap çıkarmaya, milletimin yarasından ihbar devşirmeye çalıştılar. Daha arama kurtarma çalışmaları sürerken hüküm verdiler. Yapamazlar, yetişemezler, bu şehri ayağa kaldıramazlar dediler. Devlet yok dediler. Peki soruyorum, devlet yoktu da depremden sonraki 15. günde deprem konutlarının temellerini kim attı? Devlet yoktu da 4 bin köye kim ulaştı? Devlet yoktu da 3 bin 481 şantiye kim kurdu? 200 bin mimar, mühendis, işçi kardeşim gecesini gündüzüne katarak nerede çalıştı? Devlet yoktu da 11 ilimizi kim ayağa kaldırdı? 500 bin konutu kim yaptı?" diye konuştu.

#3
Foto - Sözlerini tek tek hatırlattı! Bakan Kurum Kahramanmaraş'tan o zihniyete tokat gibi yanıt verdi!

Bazı kesimlerin cümlelerini boşa söylediğini, kimlerin kimler için çalıştığının aydınlatıldığını ifade eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha sonra şunları söyledi:

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Foto - Sözlerini tek tek hatırlattı! Bakan Kurum Kahramanmaraş'tan o zihniyete tokat gibi yanıt verdi!

"Biz, tüm bunları yaparken yalanlarla da mücadele ettik. Onların yapamazsınız sözüne karşı bir temel attık. Her yetişemezsiniz iddiasına karşı yeni bir anahtar teslimiyle cevap verdik. Her bu yükün altında kalırsınız cümlesinin karşısına yükselen bir mahalle, açılan bir çarşı, ışıkları yanan bir yuva koyduk. İşte gerçekler er veya geç ortaya çıktı. Kimin milleti için, kimin kendisi için çalıştığı gün gibi aydınlandı. Afet gününde bu devlete saldıranlara, şimdi Kahramanmaraş'tan buradan açıkça söylüyorum; siz bu milletin devletine bakışını anlayamıyorsunuz. Bu millet, devlet için her zaman şunu söyler; Devlet, ebed müddettir. Bu milletin devletine güveni sonsuzdur. Bu millet mesele devleti, mesele istikbali olduğunda ya devlet başa ya kuzgun leşe diyen her türlü yalanı, iftirayı elimin tersiyle iten bir millettir."

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Foto - Sözlerini tek tek hatırlattı! Bakan Kurum Kahramanmaraş'tan o zihniyete tokat gibi yanıt verdi!

Bakan Kurum'un konuşmasının ardından tesisler, kesilen kurdeleyle hizmete açıldı. Daha sonra yeni iş yerlerine kavuşan hak sahiplerine anahtarları teslim edildi.

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