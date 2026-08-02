Sözlerini tek tek hatırlattı! Bakan Kurum Kahramanmaraş'tan o zihniyete tokat gibi yanıt verdi!

"Biz, tüm bunları yaparken yalanlarla da mücadele ettik. Onların yapamazsınız sözüne karşı bir temel attık. Her yetişemezsiniz iddiasına karşı yeni bir anahtar teslimiyle cevap verdik. Her bu yükün altında kalırsınız cümlesinin karşısına yükselen bir mahalle, açılan bir çarşı, ışıkları yanan bir yuva koyduk. İşte gerçekler er veya geç ortaya çıktı. Kimin milleti için, kimin kendisi için çalıştığı gün gibi aydınlandı. Afet gününde bu devlete saldıranlara, şimdi Kahramanmaraş'tan buradan açıkça söylüyorum; siz bu milletin devletine bakışını anlayamıyorsunuz. Bu millet, devlet için her zaman şunu söyler; Devlet, ebed müddettir. Bu milletin devletine güveni sonsuzdur. Bu millet mesele devleti, mesele istikbali olduğunda ya devlet başa ya kuzgun leşe diyen her türlü yalanı, iftirayı elimin tersiyle iten bir millettir."