Bayramda kargolar çalışıyor mu? Bayramda kargolar çalışır mı? PTT Kargo, MNG, Yurtiçi Kargo, Sürat, Trendyol Expres sorgulama

Bayramda kargolar açık mı? Kurban Bayramında kargolar çalışıyor mu? soruları PTT kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo, Yurtiçi Kargo ve Aras Kargo gibi kargo şirketlerinden kargo bekleyenler ya da kargo gönderecekler tarafından merak ediyor.

Kurban Bayramı kargolar açık mı? Kargolar, Kurban Bayramının resmi tatil ilan edilmesi sonrasında 20-21-22-23 Temmuz 2021 tarihlerinde kapalı olacak yani hizmet veremeyecek.

Aras kargo bayramda açık mı?

Aras Kargo, yayımladığı duyuruya göre arefe günü 13.00'a kadar çalışacak. Kurban Bayramı'nda ise çalışmaya ara verecek.

Sürat Kargo bayramda çalışıyor mu?

Sürat Kargo bayramda açık mı? Arefe günü normal mesaisine devam eden Sürat Kargo, bayram günlerinde kapalı olunacağı açıkladı.

MNG Karga bayramda açık mı?

MNG Kargo bayramda çalışıyor mu? MNG Kargo arefe günü normal mesaisine devam edeceği öğrnenilrken, MNG Kargo Kurban Bayramı'nda kapalı olacak.

Yurtiçi Kargo bayramda açık mı?

Yurtiçi Kargo Kurban Bayramında çalışıyor mu? Arefe günü normal mesaisine devam eden Yurtiçi Kargo, bayram günlerinde kapalı olunacağı açıkladı.

Trendyol Express bayramda çalışıyor mu?

Trendyol Express normal şartlarda haftaiçi ve Cumartesi günü 09:00 ila 21:00 arası teslimat yapmaktadır. Trendyol Express'in bayram günleri de çalışıp çalışmadığı konusunda henüz bir açıklama gelmiş değil.