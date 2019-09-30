PTT, KPSS şartsız personel alımı yapacak! 2019 PTT personel alımı şartları
PTT tarafından geçtiğimiz aylarda personel alımı için sürecin Ekim-Kasım-Aralık aylarında yapılacağı ve KPSS şartsız kamu personeli alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bu bağlamda PTT tarafından yayınlanan duyuruda , 2019/1 kapsamında kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. Alım sayısı henüz belli değil. Ancak aşağıdaki kadrolara KPSS şartı olmadan sınavla personel alımı yapılacak. Peki, 2019 PTT personel alımı ne zaman? PTT personel alım başvuru şartları nelerdir? PTT 55 bin personel alım ne zaman yapılacak? İşte konuya ilişkin detaylar...30 Eylül 2019 Pazartesi 22:29
PTT tarafından geçtiğimiz aylarda personel alımı için sürecin Ekim-Kasım-Aralık aylarında yapılacağı ve KPSS şartsız kamu personeli alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bu bağlamda PTT tarafından yayınlanan duyuruda , 2019/1 kapsamında kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. Alım sayısı henüz belli değil. Ancak aşağıdaki kadrolara KPSS şartı olmadan sınavla personel alımı yapılacak. Peki, 2019 PTT personel alımı ne zaman? PTT personel alım başvuru şartları nelerdir? PTT 55 bin personel alım ne zaman yapılacak? İşte konuya ilişkin detaylar...
PTT, KPSS şartsız personel alımı yapacak!
PTT kamu personeli alımına ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"PTT AŞ bünyesinde personel eksikliğinden kaynaklanan sorun ve problemlerin çözülmesi bakımından 2018/1 alım sonucunda 5000 personel alımından eksik kalan ve doldurulamayan unvanların tamamlanmasını doldurulmasının en kısa sürede alım yapılmasını talep ediyoruz ve bu boş kalan pozisyonların doldurulması amacıyla 2019 yılında yeni bir personel ilanına çıkılması muhtemeldir"
PTT personel alımı başvuru süreci
2018 yılının Haziran ayı içerisinde kurulan PTTPAL tarafından her türlü para, kıymetli maden ve kıymetli evrak taşıma, işleme ve saklama, ATM ikmal, bakım, izleme, nakit yönetimi, gece kasası hizmetleri ve fiziki güvenlik hizmetleri verilecektir.
Ayrıca şirket tarafından yıl sonuna kadar 6 nakit merkezi kurulacaktır. Bu nakit merkezleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Adana illerinde kurulacaktır.
2019 PTT personel alımı başvuru şartları neler?
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Erkeklerde en az orta okul mezunu, bayanlarda ise en az lise mezunu olmak.
c) Erkekler 22-32, Bayanlar 18-27 yaşları arasında olmak
d) Erkekler için askerliğini yapmış olmak. e) Erkekler en az 1.73 cm. , bayanlar en az 1.64 cm. boyunda olmak.
f) İnsan ilişkileri, hitap tarzı, konuşma diksiyonu düzgün olmak ve prezantabl olmak..
PTT hangi kadrolara personel alımı yapacak?
Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama)
Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik)
Tekniker
Mühendis
PTT Uzman Yardımcısı
Avukat
Postacı
Mimar
PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk)
Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık)
Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık)
PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi)
PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık)
Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı)
PTT KPSS şartsız personel alımı hususundaki tüm açıklamalar
PTT personel alımına yönelik yayınlanan resmi yazıda 2019 yılında kuruma personel alımı gerçekleştirileceği açıklanmıştı. PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik tarafından yapılan açıklamaya göre; PTT 55 bin personel alımı yapacak. PTT personel alımlarında KPSS şartının aranmayacağı daha önceden belirtilmişti.
PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik bundan önceki yaptığı açıklamalarında 55 bin personel alımı yapılacağını ifade etmişti. PTT personeli alımının ne zaman yapılacağı hakkında resmi yazı yayımlandı.
'2018/1 5000 personel alımında ilişkin yapılan sınav sonucunda şirket bünyesinden müracaat eden taşeron firma elemanlarının müracaat ettikleri unvanlar da yazılı sınavın zor olması nedeniyle kazanamadıkları dolayısıyla alım yapılacak unvanların boş kaldığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla; PTT AŞ bünyesinde personel eksikliğinden kaynaklanan sorun ve problemlerin çözülmesi bakımından 2018/1 alım sonucunda 5000 personel alımından eksik kalan ve doldurulamayan unvanların tamamlanmasını teminen en kısa sürede alım yapılmasını talep ediyoruz' denildi. Talep cevabında ise; "Boş kalan pozisyonların doldurulmasını teminen 2019 yılında yeni bir personel ilanına çıkılması planlanmaktadır" denildi.
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