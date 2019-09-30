0553 313 94 23

PTT, KPSS şartsız personel alımı yapacak! 2019 PTT personel alımı şartları

PTT tarafından geçtiğimiz aylarda personel alımı için sürecin Ekim-Kasım-Aralık aylarında yapılacağı ve KPSS şartsız kamu personeli alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bu bağlamda PTT tarafından yayınlanan duyuruda , 2019/1 kapsamında kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. Alım sayısı henüz belli değil. Ancak aşağıdaki kadrolara KPSS şartı olmadan sınavla personel alımı yapılacak. Peki, 2019 PTT personel alımı ne zaman? PTT personel alım başvuru şartları nelerdir? PTT 55 bin personel alım ne zaman yapılacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

30 Eylül 2019 Pazartesi 22:29
PTT, KPSS şartsız personel alımı yapacak! 2019 PTT personel alımı şartları

PTT tarafından geçtiğimiz aylarda personel alımı için sürecin Ekim-Kasım-Aralık aylarında yapılacağı ve KPSS şartsız kamu personeli alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bu bağlamda PTT tarafından yayınlanan duyuruda , 2019/1 kapsamında kamu personeli alımı yapılacağı bildirildi. Alım sayısı henüz belli değil. Ancak aşağıdaki kadrolara KPSS şartı olmadan sınavla personel alımı yapılacak. Peki, 2019 PTT personel alımı ne zaman? PTT personel alım başvuru şartları nelerdir? PTT 55 bin personel alım ne zaman yapılacak? İşte konuya ilişkin detaylar...

PTT, KPSS şartsız personel alımı yapacak!

PTT kamu personeli alımına ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"PTT AŞ bünyesinde personel eksikliğinden kaynaklanan sorun ve problemlerin çözülmesi bakımından 2018/1 alım sonucunda 5000 personel alımından eksik kalan ve doldurulamayan unvanların tamamlanmasını doldurulmasının en kısa sürede alım yapılmasını talep ediyoruz ve bu boş kalan pozisyonların doldurulması amacıyla 2019 yılında yeni bir personel ilanına çıkılması muhtemeldir"

PTT personel alımı başvuru süreci

2018 yılının Haziran ayı içerisinde kurulan PTTPAL tarafından her türlü para, kıymetli maden ve kıymetli evrak taşıma, işleme ve saklama, ATM ikmal, bakım, izleme, nakit yönetimi, gece kasası hizmetleri ve fiziki güvenlik hizmetleri verilecektir.

Ayrıca şirket tarafından yıl sonuna kadar 6 nakit merkezi kurulacaktır. Bu nakit merkezleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Adana illerinde kurulacaktır.

2019 PTT personel alımı başvuru şartları neler?

a) Türk vatandaşı olmak.
b) Erkeklerde en az orta okul mezunu, bayanlarda ise en az lise mezunu olmak.
c) Erkekler 22-32, Bayanlar 18-27 yaşları arasında olmak
d) Erkekler için askerliğini yapmış olmak. e) Erkekler en az 1.73 cm. , bayanlar en az 1.64 cm. boyunda olmak.
f) İnsan ilişkileri, hitap tarzı, konuşma diksiyonu düzgün olmak ve prezantabl olmak..

PTT hangi kadrolara personel alımı yapacak?

Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama)
Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik)
Tekniker
Mühendis
PTT Uzman Yardımcısı
Avukat
Postacı

Mimar
PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk)
Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık)
Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık)
PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi)
PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık)
Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı)

PTT KPSS şartsız personel alımı hususundaki tüm açıklamalar

PTT personel alımına yönelik yayınlanan resmi yazıda 2019 yılında kuruma personel alımı gerçekleştirileceği açıklanmıştı. PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik tarafından yapılan açıklamaya göre; PTT 55 bin personel alımı yapacak. PTT personel alımlarında KPSS şartının aranmayacağı daha önceden belirtilmişti.

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik bundan önceki yaptığı açıklamalarında 55 bin personel alımı yapılacağını ifade etmişti. PTT personeli alımının ne zaman yapılacağı hakkında resmi yazı yayımlandı.

'2018/1 5000 personel alımında ilişkin yapılan sınav sonucunda şirket bünyesinden müracaat eden taşeron firma elemanlarının müracaat ettikleri unvanlar da yazılı sınavın zor olması nedeniyle kazanamadıkları dolayısıyla alım yapılacak unvanların boş kaldığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla; PTT AŞ bünyesinde personel eksikliğinden kaynaklanan sorun ve problemlerin çözülmesi bakımından 2018/1 alım sonucunda 5000 personel alımından eksik kalan ve doldurulamayan unvanların tamamlanmasını teminen en kısa sürede alım yapılmasını talep ediyoruz' denildi. Talep cevabında ise; "Boş kalan pozisyonların doldurulmasını teminen 2019 yılında yeni bir personel ilanına çıkılması planlanmaktadır" denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 22:29
  1. Kocaeli
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Bursa
  5. Ankara
  6. Adana
  7. PTT
  8. PTT personel alımı
  9. PTT personel alım başvurusu
  10. PTT personel alım başvuru şartları
  11. PTT personel alım başvuru şartları nelerdir
  12. PTT personel alımı şartları
  13. ptt personel alımı 2018 başvuru formu
  14. PTT personel alımı başvuruları nasıl ve nereye yapılacak?
  15. PTT personel alımı için KPSS şart mı?
  16. ptt personel alımı başvuruları
  17. ptt personel alımı 2019
  18. ptt personel alımı başvuru yap
  19. ptt personel alımı sınavı ne zaman
  20. PTT personel alımı ne zaman
  21. PTT personel alımı ne zaman yapılacak?
  22. 2019 PTT personel alımı ne zaman
  23. 2019 ptt
  24. personel alımı
  25. personel alımları
  26. devlet memuru alımı
  27. kpss şartsız
  28. kpss
  29. 2019 kpss
  30. 2020 kpss
  31. ptt alımı var mı
  32. PTT alımı ne zaman
  33. PTT alımı şartları
  34. PTT hangi kadrolara personel alımı yapacak?
  35. ptt memur alımı
  36. PTT memur alımı 2019 başladı mı?
  37. ptt memur alımı 2019

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Real Madrid Club Brugge maçını şifresiz nasıl izlerim?
    1. Real Madrid Club Brugge maçını..
    2. Real Madrid Club Brugge maçı ne zaman..
    3. İyi parti sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu..
    4. Tottenham Bayern Münih maçını şifresiz..
    5. Tottenham Bayern Münih maçı ne zaman..
    6. Prens Selman'dan 'Cemal Kaşıkçı'..
    7. 5 günde 6 kilo verdiren portakal..
    8. Arda Turan maçı tribünden izledi!..
    9. Süper Lig puan durumu ve analizi! 6...
    10. Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi..
    11. Süper Lig'de puan durumu! İşte, Süper..
    12. PTT, KPSS şartsız personel alımı..
    13. Öğrencilerin 'yurt' çilesi! Yapıldığı..
    14. Çılbır nasıl yapılır? Çılbır püf noktası
    15. 4 CHP'li isim İYİ Parti'ye geçti
    16. Alıç sirkesi nasıl yapılır? Alıç..
    17. Sabah namazının vakti ne zaman başlar..
    18. Avustralya’da askeri kargo uçağı,..
    19. Manchester United Arsenal maçı canlı..
    20. Etnospor Kültür Festivali 2019 ne..
    21. Mehmet Ali Erbil'in dikkat çeken..
    22. Sanal alem ve 'teflon insan' modeli..
    23. Cübbeli Ahmet Hoca'dan deprem çıkışı:..
    24. TFF 1. Lig'de puan durumu! İşte, TFF..
    25. Altınordu Adana Demirspor maçı kaç kaç..
    26. "İstemeyenler dışında ümmetimin tamamı..
    27. Volovan nedir? Tavuklu volovan nasıl..
    28. ABD ve NATO'yu ayağa kaldıran olay!..
    29. TBMM'ye çağrı: Ermenistan'ın bile..
    30. En mutlu aile yuvasının formülü nedir?
    Suudi Arabistan şokta: Binlerce Suudi askerini esir aldık!
    Suudi Arabistan şokta: Binlerce Suudi askerini esir aldık!
    Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Zamanı yakındır
    Erdoğan'dan F-35 açıklaması: Zamanı yakındır
    İP ve SP'de büyük kriz! İstifa ederek MHP'ye geçtiler
    İP ve SP'de büyük kriz! İstifa ederek MHP'ye geçtiler
    Firavun, itlerini sokağa saldı
    Firavun, itlerini sokağa saldı
    Hindistan Türkiye'ye karşı harekete geçti
    Hindistan Türkiye'ye karşı harekete geçti

    Günün Karikatürü

    1 Ekim 2019
    "Davet edilmedik" diyen İmamoğlu'na "genel sekreter nasıl gitti?" sorusu!
    "Davet edilmedik" diyen İmamoğlu'na "genel sekreter nasıl gitti?" sorusu!
    Keşmir’de taş devrine dönüldü!
    Keşmir’de taş devrine dönüldü!