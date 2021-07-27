PTT çalışma saatleri! PTT kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? 2021 PTT çalışma saati

PTT çalışma saatler kaç? Türkiye'nin posta örgütü, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) ülkenin 81 ilinde yer alan yüzlerce şubesiyle vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Korona salgını sürecinde kamu kurumlarının çalışma saatlerinde pek çok kez değişiklik oldu. Çalışma saati değişen kurumlar arasında PTT’de var. Peki PTT kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

PTT hafta içi ve cumartesi günleri 08.30 - 17.30 arası hizmet vermektedir. Pazar günleri ve resmi tatillerde ise kapalıdır. Kurban Bayramı resmi tatil olduğu için Arefe yarım gün ve bayram boyunca PTT hizmet vermeyecek.PTT çalışma saatleri ile ilgili güncel bilgi için en yakın PTT sorgulama linki üzerinden bilgi alabilirsiniz. Koronavirüs salgını nedeniyle bazı bölgelerde çalışma saatlerinde değişiklik olabiliyor.

PTT öğle arası saat kaçta?

PTT'den yapılan açıklamaya göre hijyen koşullarının sağlanması amacıyla 12.30 - 13.30 saatleri arasında PTT öğlen arası molası vermekte.

PTT cumartesi günleri açık mı?

PTT cumartesi günleri açık oluyor mu? Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT’ler kapalıdır. Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir. En yakın PTT şubeleri için tıklayın