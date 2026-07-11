PTT çalışanları için kritik düzenleme: Kanun teklifi Meclis gündeminde

PTT bünyesinde 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapan personelin statüsünü yeniden düzenleyen ve diğer kamu kurumlarına nakil hakkını da içeren kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu gündemine alınmıştır. Teklifin önümüzdeki günlerde komisyonda görüşülerek yasama sürecinin tamamlanması beklenmektedir.

Adil Haber-Sen olarak, PTT'nin daha güçlü, daha verimli ve daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını sağlayacak her türlü düzenlemeyi destekliyoruz. Ancak yapılacak değişikliklerin, yıllardır kuruma emek veren çalışanların kazanılmış haklarını koruyan, çalışma barışını güçlendiren ve geleceğe güvenle bakmalarını sağlayan bir anlayışla hayata geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Mevcut kanun teklifinde yer alan bazı düzenlemelerin uygulamada farklı yorumlara açık olması ve çalışanlar açısından belirsizlik oluşturabilecek hükümler içermesi nedeniyle, teklifin çalışanların haklarını daha güçlü güvence altına alacak şekilde geliştirilmesinin hem kurum hem de personel açısından önemli olduğu kanaatindeyiz.

Bu kapsamda hazırladığımız teknik değerlendirme raporu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine ve siyasi partilerin grup başkanvekillerine sunulacaktır.

ADİL HABER-SEN'İN KANUN TEKLİFİNE İLİŞKİN TEMEL ÖNERİLER

İdari Hizmet Sözleşmesi'ni tercih eden personelin ilerleyen süreçte diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkı korunmalıdır.

Kurumda kalmayı tercih eden personel için öngörülen yüzde 50'lik geçiş sınırı kaldırılarak tüm çalışanlara eşit ve objektif bir tercih hakkı tanınmalıdır.

Personelin mali hakları yalnızca üst sınır bakımından değil, alt sınır bakımından da yasal güvenceye kavuşturulmalı; ücretler en düşük devlet memuru maaşının altına düşmeyecek şekilde düzenlenmelidir.

Sözleşme yenileme süreçleri çalışanlar açısından belirsizlik oluşturmamalı, iş güvencesini açık biçimde güvence altına alan hükümler kanun metnine eklenmelidir.

Diğer kamu kurumlarına nakledilecek dağıtıcı personelin yeni kurumlarında "memur" unvanıyla göreve başlaması yasal güvence altına alınmalıdır.

Hâlen 399 sayılı KHK kapsamında dağıtıcı olarak görev yapan ve fakülte mezunu olan personelin, İdari Hizmet Sözleşmesi'ne geçiş sürecinde Gişe-Büro unvanına geçebilmesine imkân sağlanmalıdır.

İdari Hizmet Sözleşmesi kapsamında 4A sigortalısı olarak çalışan personelin iş sonu tazminatı ve emeklilik haklarının, ödedikleri primler esas alınarak korunacağı açık şekilde hüküm altına alınmalıdır.

"ORTAK HEDEFİMİZ GÜÇLÜ PTT, GÜVENCELİ ÇALIŞAN"

Adil Haber-Sen Genel Başkanı Çetin Örnek, yapılacak düzenlemenin hem PTT'nin kurumsal yapısını güçlendirmesi hem de çalışanların haklarını koruması gerektiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"TBMM'de yürütülecek yasama çalışmalarının, çalışanlarımızın beklentilerini karşılayan, hukuki güvenliği güçlendiren ve çalışma barışını destekleyen bir anlayışla sonuçlanacağına inanıyoruz. Kanun teklifinde önerdiğimiz düzenlemelerin dikkate alınması, ileride doğabilecek tereddütlerin ve mağduriyetlerin önüne geçecektir.

Adil Haber-Sen olarak süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz. Hazırladığımız teknik raporu tüm ilgili mercilere sunacak, çalışanlarımızın haklarının korunması ve PTT'nin daha güçlü bir geleceğe ulaşması adına yapıcı, çözüm odaklı ve demokratik girişimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Adil Haber-Sen olarak beklentimiz; hazırlanacak yasal düzenlemenin, kamu hizmetinin etkinliğini artırırken aynı zamanda çalışanların kazanılmış haklarını koruyan, adalet duygusunu güçlendiren ve çalışma barışını pekiştiren bir yapıya kavuşturulmasıdır.