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PTT binasını keserle soymuşlardı! Yakalandılar

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan PTT binasını keserle soyan hırsızlar yakalanarak tutuklandı.

28 Aralık 2018 Cuma 22:24
PTT binasını keserle soymuşlardı! Yakalandılar

Kocaeli'de keserle kapısını kırarak içeri girdikleri PTT binasını soyan ve sakladıkları hırsızlık paraları ile birlikte yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Olay, dün gece saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi’nde bulunan PTT şube binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Yeşilova PTT şubesine gelen 2 şahıs, ellerine aldıkları keser ile şubenin kapısını zorlamaya başladı. Kapıyı keserle ve tekme ile kıran 2 şüpheli, içeride bulunan yaklaşık 1000 TL'lik kağıt ve madeni paraları alarak kayıplara karıştı. Olayın ardından sabah saatlerinde şubeye gelen yetkililer kapının açık olduğunu görünce, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İtiraf ettiler

İhbar sonrası inceleme başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin eşkalini belirledi. Çevrede inceleme yapan ekipler, eşkale uygun N.S.'yi (19) şüphe üzerine durdurdu. Polis ekiplerine yakalanınca suçunu itiraf eden N.S., aynı mahallede oturan Y.G. (30) ile birlikte olayı gerçekleştirdiklerini ve çaldıkları parayı yakındaki bir evin bahçesinde bulunan saksının altına sakladıklarını itiraf etti. Bunun üzerine Y.G.'yi de evinde gözaltına alan polis ekipleri, saksı altına saklanan çalıntı paralara da el koydu.

Tutuklandılar

Emniyette işlemleri tamamlanan ve benzer suçlardan kaydı olduğu öğrenilen zanlılar, Kocaeli Adliyesine sevk edilirken, çalıntı paralar ise şube yetkililerine verildi. Adliyedeki ifadeleri sonrasında hakim karşısına çıkartılan şahısların tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 22:24
  1. Kocaeli
  2. İzmit
  3. soygun

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