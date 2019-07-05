PTT AŞ’den denizde de ulaşılabilir hizmet

179 yıldır Türkiye’nin her bölgesinde kargo ve lojistik alanında hizmet veren Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), Deniz Postası hizmetiyle sektöre yeni bir soluk getirecek. Dünyada örneği bulunmayan hizmet sayesinde, karadaki işlemler denizde de yapılabilecek. PTT AŞ ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ortak çalışmaları sonucunda hayata geçen uygulama, İstanbul merkezli başlayacak ve ihtiyaca göre yaz aylarında nüfus yoğunluğu yaşanan turistik bölgelerde de müşterilerle buluşacak.

Tanıtım toplantısında konuşan PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Mobilize Deniz Taşıtlarının karadaki PTT şubeleri gibi tam kapasite hizmet vereceğini söyledi. Konuşmasında PTT AŞ’nin Türkiye’nin dünyadaki sesi olmak için büyük bir özveriyle çalıştığını kaydeden Bozgeyik, şöyle konuştu:

“Ülkemizin köklü kurumu PTT AŞ, 179 yıllık hizmet tecrübesini, çağın gerekleri ve imkânları doğrultusunda hayatı kolaylaştıran yeniliklere dönüştürerek faaliyetlerini sürdürüyor. Ulaşılabilir ve erişebilir hizmet anlayışımız doğrultusunda bugün de ülkemizin her yerinde her hizmeti vermek için gece gündüz çalışan bir ekibimiz var. Biz inanıyoruz ki; PTT çalışır, hayat değişir.”

Dünyada örneği bulunmayan ‘Deniz Postası’ hizmetini hayata geçirdikleri için kurum adına büyük bir gurur yaşadıklarını vurgulayan Bozgeyik, “PTT AŞ, topluma sunduğu ürün ve hizmetlerin daha erişilebilir ve ulaşılabilir olması için bütün lojistik ve teknolojik imkânları kullanarak donanımlarını geliştirmeye devam ediyor” dedi. Bozgeyik, PTT AŞ’nin müşterilerine hızlı ve kaliteli bir hizmet anlayışı sunma hedefiyle çalıştığını belirterek, “Kurumumuz, Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda AR-GE çalışmalarına ağırlık veriyor.

Mobil araç uygulaması PTT AŞ’nin son dönemde geliştirdiği önemli uygulamalardan birisi. Teknolojinin her geçen gün daha yoğun olarak kullanıldığı PTT AŞ uygulamaları ile hizmeti vatandaşın ayağına götürüyoruz” diye konuştu.

Adalar arası kargo gönderimi yapılacak

Mobilize Deniz Taşıtları, yaz aylarında nüfus yoğunluğu artan yerleşim yerlerinin liman bölgelerinde faaliyetlerini sürdürecek. Özellikle yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği tatil bölgelerinde Deniz Postası ile döviz işlemlerinin kolaylıkla gerçekleştirilmesi planlanırken, uygulamanın başlayacağı çoğu ilde adalar ile ana kara arasında özel kargo taşımacılığı yapılabilecek. Kış aylarında ise kıyı kentlerinin iş potansiyeli yüksek olan liman ya da iskelelerinde işlemlerin aksatılmadan yürütülmesi amacıyla Mobilize Deniz Taşıtı hizmet verecek.