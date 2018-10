PTT A.Ş. 178. Yaşını kutluyor

Osmanlı İmparatorluğu'nun 23 Ekim 1840 tarihinde Posta Nezareti'ni kurmasıyla temelleri atılan Şirket, bugün posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık ve sigortacılık alanlarındaki çağdaş, yaygın, kaliteli ve güvenilir hizmetleriyle hem yurt içinde hem yurt dışında başarılara imza atıyor.

PTT A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı Kenan Bozgeyik, Şirket'in 178'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Yerli ve millî kuruluşumuz PTT, 178 yıldır ülkemizin ve milletimizin hizmetindedir. Osmanlı İmparatorluğu'nun modern, sistematik ve etkin bir posta sistemi oluşturmak için 23 Ekim 1840 tarihinde Posta Nezareti'ni kurması ile temelleri atılan Şirketimiz, iki asra yaklaşan köklü geçmişinde olduğu gibi bugün de ülkemizin övünç kaynakları arasındadır. Uzun yıllar boyunca posta ve haberleşme alanlarındaki faaliyetleriyle son derece önemli işlevler üstlenen PTT, günümüzde ise ürün ve hizmet çeşitliliği, yaygın erişim ağı, milletimiz nezdindeki güvenilirliği, yenilikçi bakış açısı, kaliteli iş ve işlemleriyle hem ulusal hem uluslararası alanda takdir görmektedir” dedi.

Genel Müdür Kenan Bozgeyik, içinde bulunulan teknoloji çağındaki gelişmelerin PTT A.Ş.'nin ürün ve hizmetlerine başarılı bir şekilde yansıtıldığını belirterek, “Şirketimiz, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarma, insanımızın refah ve mutluluğunu artırma, ülke ekonomisine azami katkı sunma şiarıyla faaliyetlerini sürdürmektedir” ifadelerini kullandı. Hep daha iyiyi hedefleyerek çalışmalarını yürüten PTT A.Ş.'nin büyük bir değişim ve dönüşüm projesine imza attığını kaydeden Genel Müdür Bozgeyik, “PTT'yi bir dünya markası yapma hedefi doğrultusundaki bu projede inovasyon, Ar-Ge ve dijitalleşme temel alınmakta, çağın dinamikleri gözetilerek birbiri ardına atılımlar gerçekleştirilmektedir. Her biri tarihî nitelikteki bu atılımlarla birlikte Şirketimiz büyümekte, gelişmekte ve gücüne güç katmaktadır. Hükümetimizin desteği ve PTT ailemizin çok kıymetli fertlerinin özverili çalışmaları sayesinde başarıyla yürüttüğümüz değişim ve dönüşüm süreci, tüm faaliyet alanlarımızda meyvelerini vermekte, aynı zamanda uluslararası platformlara da yansımaktadır. 2016 yılından bu yana Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı unvanıyla sektörümüzde güçlü bir konumda bulunmamız, postanın geleceğini şekillendirecek kritik kararların alınmasında etkin rol oynamamız bizler için övünç vesilesidir” dedi.

Genel Müdür Kenan Bozgeyik, PTT A.Ş.'nin geldiği noktada emeği ve katkısı bulunan herkese en kalbî şükranlarını sunduğunu ifade ederek, “Şanlı tarihi boyunca PTT'ye hizmet etmiş büyüklerimizden ve kardeşlerimizden devraldığımız bayrağı layıkıyla dalgalandırabilmek için azim, şevk ve özveriyle çalışmaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Kuruluş yıldönümüne özel etkinlikler

PTT A.Ş. günümüzde yaklaşık 42 bin personel, 5 binin üzerinde işyeri, 3 bini aşkın Pttmatik, 158 Mobil PTT ve 9 binden fazla dağıtım aracı ile hizmet veriyor. Şirket'in e-ticaret platformu ePttAVM.com, 2,5 milyondan fazla kayıtlı üye, 7,5 milyonu aşkın ürün ve 5 binden fazla tedarikçi ile sektöründe güçlü bir konumda bulunuyor. ePttAVM.com'un ürün havuzundan beslenen ve KOBİ'ler ile ulusal markalara dünyaya açılma imkanı veren www.ready2sale.com platformu ise ülke olarak e-ihracat hedeflerine ulaşılmasına önemli katkı sunuyor. Türkiye'nin dijital dönüşümde öncü kurumlarından PTT A.Ş., teknolojiyi sadece kullanan değil, aynı zamanda üreten bir şirket olarak inovatif ürün ve hizmetleriyle de dikkat çekiyor. Kargomat 7/24 ile evde veya işyerinde kargo bekleme zorunluluğunu ortadan kaldıran PTT A.Ş., yakın zamanda drone ile teslimat projesini de hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Tüm faaliyet alanlarında yaptığı atılımlar sayesinde 178'inci yaşına güçlü bir şekilde giren Şirket, kuruluş yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutluyor. Bu çerçevede 23-25 Ekim 2018 tarihleri arasında “Nata Vega Outlet Akşemsettin Mahallesi 2308 Sokak No: 1/A Mamak/Ankara”, “Armada AVM Beştepe Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 6 Armada 1 K: 3 Yenimahalle/Ankara” ve “Tarihi (Galatasaray) PTT Binası İstiklal Caddesi No: 19 Beyoğlu/İstanbul” adreslerinde “PTT'nin Kuruluş Yıldönümü” konulu pul sergileri düzenlenecek. Sergi alanlarında “PTT'nin Kuruluş Yıldönümü Pul Sergisi 23-25.10.2018 ANKARA” ve “PTT'nin Kuruluş Yıldönümü Pul Sergisi 23-25.10.2018 İSTANBUL” ibareli özel tarih damgaları kullandırılacak. Söz konusu özel tarih damgalı zarflar 3 TL bedelle www.filateli.gov.tr adresi, filateli cep uygulaması ve sergi alanlarında satışa sunulacak.

“Postadaki Hayatımız” temalı yarışma

Kutlamalar çerçevesinde Genel Müdürlük ve Başmüdürlük binaları süslenirken, PTT işyerlerindeki ücret alma makinelerinde 178'inci kuruluş yıldönümü ile ilgili flam uygulaması yapılacak. Ayrıca, Başmüdürlüklerce 1. ve 2. sınıf merkezlerde 23 Ekim 2018 tarihinde 178'inci müşteriye filatelik ürün armağan edilecek. PTT A.Ş. personeli arasında birlik ve beraberliği pekiştirmek, kurum kültürünü geliştirmek ve insan kaynağının kültürel gücünü ortaya çıkarmak amacıyla düzenlenen “Geleneksel 10. Hikaye, Şiir ve Fıkra Yarışması”nın ödülleri de 178'inci kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde sahiplerine sunulacak. “Postadaki Hayatımız” temalı yarışmanın hikaye dalında birinciliği Seyhan Yılmaz, ikinciliği Esranur Akdemir, üçüncülüğü Sultan Yüksel; şiir dalında birinciliği Emre Nusratlı, ikinciliği Yunus Mert, üçüncülüğü M. Kemal Kocaballı; fıkra dalında birinciliği Erken Solmaz, ikinciliği Ömer Boğaç, üçüncülüğü ise İsmail Atalay elde etti.