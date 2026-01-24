Hakan Fidan o kalemi neden reddetti! Davos’taki kalemin sırı çözüldü

Katıldığı bir televizyon programında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, imza törenindeki hassasiyetini şu sözlerle dile getirdi:

"Açıkçası oradaki kalemi beğenmedim. Önemli bir imza atıyoruz, ülkemizi temsil ediyoruz. Sayın Trump’ın özel bir kalemle imza attığı bir yerde, benim yanımda da kendi kalemim vardı. Onunla imza atmayı tercih ettim. Benim diğer evraklara da imza attığım kalemimdi."

Devlet Adamı Vakarı Ön Planda

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan gibi isimlerin masadaki kalemle imza attığı törende, Hakan Fidan’ın cebinden kendi kalemini çıkararak imza atması, Türk diplomasisinin ciddiyetini ve temsil gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Artık "tarihi bir anlam" kazanan o kalem, Türkiye’nin Gazze konusundaki kararlı duruşunun ve devlet geleneğinin bir sembolü olarak hafızalara kazındı.