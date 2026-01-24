  • İSTANBUL
Gündem Hakan Fidan o kalemi neden reddetti! Davos’taki kalemin sırı çözüldü
Gündem

Hakan Fidan o kalemi neden reddetti! Davos’taki kalemin sırı çözüldü

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen 56. Dünya Ekonomik Forumu’na, Türkiye’yi temsilen katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın vakur duruşu ve dikkat çeken "kalem" hamlesi damga vurdu. ABD Başkanı Donald Trump’ın da yer aldığı Gazze Barış Kurulu imza töreninde, masada sunulan kalemi reddederek kendi kalemini kullanan Fidan, o anların perde arkasını ilk kez anlattı.

Katıldığı bir televizyon programında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Fidan, imza törenindeki hassasiyetini şu sözlerle dile getirdi:

"Açıkçası oradaki kalemi beğenmedim. Önemli bir imza atıyoruz, ülkemizi temsil ediyoruz. Sayın Trump’ın özel bir kalemle imza attığı bir yerde, benim yanımda da kendi kalemim vardı. Onunla imza atmayı tercih ettim. Benim diğer evraklara da imza attığım kalemimdi."

 

 

Devlet Adamı Vakarı Ön Planda

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan gibi isimlerin masadaki kalemle imza attığı törende, Hakan Fidan’ın cebinden kendi kalemini çıkararak imza atması, Türk diplomasisinin ciddiyetini ve temsil gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Artık "tarihi bir anlam" kazanan o kalem, Türkiye’nin Gazze konusundaki kararlı duruşunun ve devlet geleneğinin bir sembolü olarak hafızalara kazındı.

 

 

Gure

Reisimin ekibi bir harika! Hepsine maaşallah bin Barekallah Sübhanallah...
