Saç örme olayı: Saç örgüsü saçı uzatır mı?

Akşamları uyurken ya da gün içerisinde uzanarak dinlenmek istediğinizde saçlarınızı düzgünce örebilir ve saçınızın yastık gibi yüzeylere sürtünerek yıpranmasını engelleyebilirsiniz. Bu sayede saçlarınız daha az kırılır ve kırık olmayan saçlarda daha sağlıklı bir uzama gözlenir. Ayrıca saçlarınızı örüp daha sonra örgüleri açtığınızda saçlarınızda doğal dalgalar meydana gelir. Böylece ısıl işlem uygulamadan, saçlarınızın kolayca şekil almasını sağlayabilir, daha hacimli ve dolgun saçlara sahip olabilirsiniz. Saç Nasıl Örülmelidir? Saç örmenin faydalarından yararlanmak istiyorsanız saçlarınızı doğru bir şekilde örmeniz oldukça önemlidir. Öncelikli olarak, temiz saçları örmeniz daha çok fayda sağlar. Duş sonrasında kullandığınız bakım ürünlerinizi saçlarınıza uyguladıktan sonra, saçlarınızı ister düşük ısıda fön ile ister kendi halinde kurutup daha sonra da nazikçe taramalısınız. Düzgün taranmış, bakımı yapılmış olan saçlarınızı üç eşit parçaya ayırıp klasik örme işlemini tamamlayabilirsiniz. Saç uçlarınızın kırılmaması ve kopmaması için çok sert tokalar kullanmamanız yerinde olacaktır. Dilerseniz saçlarınızda pek çok farklı örgü modeli de deneyebilir, günlük olarak saç şekillendirmenizde örgünün faydalarından yararlanabilirsiniz. Saçlarınızı düzgün bir şekilde tarayıp ördükten sonra saçlarınız hem güneş ışınlarının zararlı ışınlarından hem de sürtünmeye bağlı dış etkenlerden kendini koruyacağı için daha sağlıklı ve canlı görünecektir. Böylece saçlarınız uzarken, herhangi bir yıpranma yaşamayacakları için çok daha sağlıklı bir uzama gerçekleşecektir.