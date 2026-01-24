Almanya, Belçika, İngiltere ve Fransa’da sokaklar yanıyor! PKK yandaşları sahiplerini sokuyor

TAHSİN HAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın terör örgütü PKK’ya evsahipliği yapan batılı ülkelere yıllar önce söylediği “Gün gelir beslediğiniz yılan sizi de sokar” sözü bugünlerde gerçeğe dönüştü...

Suriye ordusunu, PKK’nın Suriye kolu YPG/SDG’yi iki haftada darmadağın edip işgalindeki toprakları kurtarması sonrası Türkiye’de teröristlere destek eylemleri yapan PKK yandaşları gibi Avrupa’daki örgüt üyeleri de sokaklara çıkıp, batılı ülkeleri Şara yönetimini durdurmaya ve YPG/SDG’ye yardım etmeye çağırdı.

Yıllardır Türkiye’ye karşı koz olarak kullanmak için teröristlere ev sahipliği yapan Almanya, Belçika, İsveç, Fransa ve İngiltere gibi birçok ülkede PKK yandaşları sokakları adeta yangın yerine çevirdi. Almanya’da birçok kentte yapılan eylemlerde polisle çatışan terör yandaşları, Arapların dükkanlarına saldırdı metro istasyonlarını yıkıp döktü.

İngiltere, İsveç ve AB’nin başkenti konumundaki Belçika’nın Brüksel kentinde birçok eylem gerçekleştiren terörist yandaşları polislerle çatışmaktan geri durmadı ve batılı ülkeleri acilen YPG/SDG’yi korumaya çağırdı.

Önceki gece de Fransa’da en şiddetli PKK eylemleri yapıldı. Ermeniler ve İsrailli yahudilerin de destek verdiği eylemlerde, YPG/SDG yandaşları Fransa’nın birçok kentinde polis ve iş yerlerini hedef alan şiddet eylemleri gerçekleştirdi. Fransa’nın başkenti Paris’te toplanan YPG/SDG yandaşları, güvenlik güçlerine havai fişeklerle saldırdı. Polis ekipleri, gruba biber gazı kullanarak müdahalede bulundu. Strazburg kentinde yüzleri maskeli bir grup, terör örgütünü simgeleyen paçavralarla izinsiz gösteri yaptı. ABD Konsolosluğu önüne yürümek isteyen grup, polis barikatını aşmaya çalıştı.

Göstericilerin polise taş ve çeşitli cisimler fırlatması üzerine güvenlik güçleri, biber gazıyla karşılık verdi. Çıkan arbedede yaralanmalar ve gözaltılar oldu.

YPG/SDG yandaşlarının Marsilya kentindeki gösterileri ise büyük çaplı taşkınlıklara sahne oldu. Kent merkezinde toplanan grup, polis ve iş yerlerini hedef aldı, kamu mallarına zarar verdi. Polis karakoluna saldıran PKK’lılar, bazı dükkanları ve araçları ateşe verdi.