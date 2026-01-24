  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yabancı psikolog bile dayanamadı: "Türk Dizileri Dünyayı Zehirliyor" CHP’de yalan rüzgârı! Enver Aysever avukatlar üzerinden Özel ve İmamoğlu’nu mat etti! Hadsizliğin böylesi! Kandil'in Meclis'teki sesi Gergerlioğlu’ndan bayat senaryo: Milletin kardeşliğine dil uzattı! Yalan rüzgarı dindi, rakamlar konuştu! Sosyal medya fenomeninin BİM sepeti hesabı: Alım gücü iddiaları yerle bir oldu! İstanbul'dan hissedilmişti: Balıkesir'deki depreme ilişkin art arda açıklamalar! Ortadoğu uçuşlarını iptal ettiler! 24 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi 24 Ocak 2001: Ali Gaffar Okan'ın şehit edilmesi (Diyarbakır Emniyet Müdürü) Trump'tan Kanada'ya "Altın Kubbe" ve Çin tepkisi Hani hepsi toplatılacaktı? Sahipsiz köpek olayları bitmiyor!
Gündem ABD’nin Planı Kabusları Oldu: "Türk Yürüyüşü" Sonumuz Olacak!
Gündem

ABD’nin Planı Kabusları Oldu: "Türk Yürüyüşü" Sonumuz Olacak!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
ABD’nin Planı Kabusları Oldu: "Türk Yürüyüşü" Sonumuz Olacak!

Siyonist işgal rejiminde "Türkiye" paniği dinmek bilmiyor! ABD’nin Gazze için oluşturduğu "Barış Konseyi"ne Türkiye’yi dahil etme kararı, Tel Aviv’de adeta deprem etkisi yarattı. Türkiye’nin bölgedeki ağırlığından korkan İsrailli emekli askerler, bu gelişmeyi "Türk Yürüyüşü" olarak adlandırarak felaket senaryoları yazmaya başladı.

Tel Aviv merkezli savunma forumu IDSF’nin CEO’su Emekli Yarbay Yaron Buskila, kaleme aldığı analizde adeta günah çıkardı.

 

Siyonistlerin "Türkiye" Korkusu Makalelere Yansıdı

Türkiye’nin konseye girmesini İsrail için "stratejik bir tehlike" olarak niteleyen Buskila, Başkan Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’ndaki dik duruşunu ve Türkiye’nin Gazze üzerindeki hamiliğini hazmedemediğini açıkça ortaya koydu.

 

 

"Türk Yürüyüşü" İtirafı: "Bu Bir Başarısızlık!"

Siyonist Yarbay, ABD Başkanı Trump’ın Gazze planı kapsamında Türkiye ve Katar’a görev vermesini "ahlaki bir hata" olarak tanımlarken, aslında Türkiye’nin bölgedeki sarsılmaz gücünü itiraf etmiş oldu. Buskila’ya göre, Türkiye’nin bu kurulda yer alması sıradan bir diplomatik adım değil, bölgenin kaderini değiştirecek bir "Türk Yürüyüşü". İsrail hükümetini bu sürece engel olamadığı için yerden yere vuran Buskila, "Bu durum İsrail’in siyasi arenadaki süregelen başarısızlığıdır" diyerek havlu attı.

 

 

Gazze’nin Geleceğinde Türkiye Mührü

Kendi güvenlikleri için Gazze’yi insansızlaştırmak ve yardımları kontrol etmek isteyen Siyonist odakların planı, Türkiye’nin masaya oturmasıyla darmadağın oldu. Trump’ın 20 maddelik planında Türkiye’nin kilit rol oynaması, İsrail’in bölgedeki kirli emellerine karşı en büyük barikat olarak görülüyor. Buskila’nın "Gedik açık kalacak" korkusu, Türkiye’nin adaletli yaklaşımının Siyonist zulmüne geçit vermeyeceğinin en net kanıtı oldu.

Trump'tan Kanada'ya Gazze şamarı! Mark Carney’e davet resti: Masadan kovuldun!
Trump'tan Kanada'ya Gazze şamarı! Mark Carney’e davet resti: Masadan kovuldun!

Gündem

Trump'tan Kanada'ya Gazze şamarı! Mark Carney’e davet resti: Masadan kovuldun!

Barış görüşmeleri sürerken Gazze’de bebekler soğuktan ölüyor!
Barış görüşmeleri sürerken Gazze’de bebekler soğuktan ölüyor!

Dünya

Barış görüşmeleri sürerken Gazze’de bebekler soğuktan ölüyor!

Gazze çamur ve soğuğa terk edildi!
Gazze çamur ve soğuğa terk edildi!

Dünya

Gazze çamur ve soğuğa terk edildi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23