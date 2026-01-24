ABD’nin Planı Kabusları Oldu: "Türk Yürüyüşü" Sonumuz Olacak!

Tel Aviv merkezli savunma forumu IDSF’nin CEO’su Emekli Yarbay Yaron Buskila, kaleme aldığı analizde adeta günah çıkardı.

Siyonistlerin "Türkiye" Korkusu Makalelere Yansıdı

Türkiye’nin konseye girmesini İsrail için "stratejik bir tehlike" olarak niteleyen Buskila, Başkan Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’ndaki dik duruşunu ve Türkiye’nin Gazze üzerindeki hamiliğini hazmedemediğini açıkça ortaya koydu.

"Türk Yürüyüşü" İtirafı: "Bu Bir Başarısızlık!"

Siyonist Yarbay, ABD Başkanı Trump’ın Gazze planı kapsamında Türkiye ve Katar’a görev vermesini "ahlaki bir hata" olarak tanımlarken, aslında Türkiye’nin bölgedeki sarsılmaz gücünü itiraf etmiş oldu. Buskila’ya göre, Türkiye’nin bu kurulda yer alması sıradan bir diplomatik adım değil, bölgenin kaderini değiştirecek bir "Türk Yürüyüşü". İsrail hükümetini bu sürece engel olamadığı için yerden yere vuran Buskila, "Bu durum İsrail’in siyasi arenadaki süregelen başarısızlığıdır" diyerek havlu attı.

Gazze’nin Geleceğinde Türkiye Mührü

Kendi güvenlikleri için Gazze’yi insansızlaştırmak ve yardımları kontrol etmek isteyen Siyonist odakların planı, Türkiye’nin masaya oturmasıyla darmadağın oldu. Trump’ın 20 maddelik planında Türkiye’nin kilit rol oynaması, İsrail’in bölgedeki kirli emellerine karşı en büyük barikat olarak görülüyor. Buskila’nın "Gedik açık kalacak" korkusu, Türkiye’nin adaletli yaklaşımının Siyonist zulmüne geçit vermeyeceğinin en net kanıtı oldu.