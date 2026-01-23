Hakan Fidan: Suriye'de ateşkes uzayabilir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NTV yayınında gündemdeki sıcak gelişmeleri değerlendirdi.

YPG’nin Arap nüfusun yoğun olduğu bölgelerde kurduğu baskının sürdürülemez olduğunu ifade eden Fidan; "Arapların yaşadığı yerde Araplar, kendilerini işgal eden güce karşı ayaklandığı zaman ve arkalarında hükümet güçlerinin olduğunu bildikleri zaman orada durmanın bir anlamı yok. Onu mümkün kılan denklem vardı; o denklemin maddeleriyle teker teker oynayıp denklemden çıkardığınız zaman zaten denklemin kendisi çöküyor" sözleriyle sahadaki yeni dönemi analiz etti.

ATEŞKES SÜRECİ VE DEAŞ MAHKUMLARININ TAHLİYESİ

Suriye'de Şam yönetimi ile SDG arasında varılan ateşkes sürecine değinen Fidan, sahadaki durumun oldukça kırılgan olduğuna dikkat çekti.

Şu anda öncelikli konulardan birinin DEAŞ mahkumlarının Suriye'den Irak'a nakli olduğunu belirten Fidan, bu hassas süreç nedeniyle ateşkesin bir miktar daha uzatılabileceğini ifade etti.

ABD'nin arabuluculuğunda yürüyen bu transferin "ideal bir çözüm" olduğunu hatırlatan Bakan Fidan, Türkiye'nin her zaman tarafların sorunlarını çatışma olmadan, medeni bir şekilde çözmesinden yana olduğunu vurguladı.

ARAP AŞİRETLERİ VE YPG İŞGALİNİN SONU

Fidan, Halep ve çevresindeki operasyonlar sonrası YPG’nin hızlıca alan kaybetmesinin kendisi için sürpriz olmadığını, bölge sosyolojisini yıllardır yakından takip ettiklerini söyledi.

Amerikalıların yanlış uygulamalardan desteğini çekmesiyle örgütün o bölgede tutunma şansının kalmadığını belirten Fidan, Arap aşiretlerinin özgürlük mücadelesinin sahadaki tüm dengeleri değiştirdiğini ve örgütü köşeye sıkıştırdığını dile getirdi.

MAZLUM ABDİ SADECE BİR VİTRİN VE KANDİL'İN KUKLASI

Terör örgütü içindeki karar alma mekanizmasına dair çarpıcı bilgiler veren Fidan, "Mazlum Abdi" kod adlı teröristin örgüt içinde sadece bir vitrin olduğunu deşifre etti.

YPG'nin KCK'nın doğrudan bir uzantısı olduğunu hatırlatan Fidan; "Mazlum Abdi'nin üstünde iki tane insan vardır; biri siyasi komiser, biri askeri komiser. Bu örgüt tarafından atanmıştır ve hep böyledir. Mazlum onlara, onlar Kandil'e bağlıdır. Mazlum'un orada o kadar fazla söz sahibi olacak bir durumu yok, vitrine konan bir insandır" diyerek örgüt hiyerarşisini anlattı.

TERÖRİSTAN HAYALİ VE TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK GERÇEĞİ

Geçmişte yaptığı analizlerin bugün doğrulanmasından bahseden Fidan, terör örgütünün bölgedeki varlığının sürdürülebilir olmadığını yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Suriye'deki Kürt kardeşlerimizin Türkiye Cumhuriyeti buradayken başka hami aramasına gerek yok" sözlerini hatırlatan Fidan, örgütün sınırın öbür tarafında on binlerce insanı silahlandırmışken Türkiye'nin terörsüz kalacağına inanmanın "kendini kandırmak" olacağını, yoğun mücadelenin bu verilere dayandığını belirtti.

7 BİN DEAŞ'LI TERÖRİSTİN IRAK'A NAKİL SÜRECİ

Suriye'den Irak'a sevk edilen yaklaşık 7 bin DEAŞ'lı mahkumun durumuna değinen Fidan, bu kişilerin yargılanma sürecinin tamamen Irak hükümetinin tasarrufunda olacağını ifade etti.

Türkiye'nin bu konuda "kolaylaştırıcı" bir rol üstlendiğini belirten Bakan, temel amaçlarının bölgedeki terörist sayısını azaltmak ve bu problemi akut bir kriz olmaktan çıkarmak olduğunu, bugüne kadar birçok mahkumun ülkelerine dönmesine aracılık ettiklerini söyledi.

GAZZE BARIŞ KURULU VE 15 KİŞİLİK YÖNETİM KOMİTESİ

Gazze'nin geleceği için oluşturulan Barış Kurulu'nun yapısını anlatan Fidan, kurulun altında iki komite ve bir sekreterya bulunduğunu açıkladı.

Özellikle Gazze'nin milli idaresini ve gündelik yürütmesini üstlenecek 15 Filistinliden oluşan özel bir komiteye dikkat çeken Fidan, kurulun üye sayısının ilerleyen dönemde 25-30 bandına oturabileceğini ve önceliğin somut, acil adımlar atmak olduğunu ifade etti.

REFAH SINIR KAPISI ÇİFT YÖNLÜ OLARAK AÇILIYOR

İnsani yardımların Gazze'ye ulaştırılması konusunda hayati öneme sahip Refah Sınır Kapısı ile ilgili müjdeyi veren Fidan, kapının önümüzdeki hafta her iki yönlü olarak açılmasına yönelik güçlü bir ihtimal olduğunu duyurdu.

Kış şartlarının zorluğuna vurgu yapan Fidan, mevcut çadırların yetersiz kaldığını, barınma kalitesini artırmak için konteyner çalışmalarına odaklandıklarını ve yardımların AFAD, Kızılay ve BM koordinasyonunda dağıtılacağını belirtti.

TÜRKİYE'NİN ÖNCELİĞİ: GAZZE NÜFUSU GAZZE'DE KALACAK

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye'nin garantörlüğüne karşı çıkmasını değerlendiren Fidan, Türkiye'nin çözüm için her türlü katkıyı vermeye hazır olduğunu yineledi.

Diplomatik, istihbari ve insani yardımların ötesinde, şartlar oluştuğunda askeri yardım iradesinin de mevcut olduğunu belirten Fidan; Türkiye'nin bir numaralı önceliğinin Gazze nüfusunun topraklarında kalması olduğunu, İsrail'in stratejik hedefinin ise bu nüfusu sürmek olduğunu hatırlattı.

HAMAS'IN SİLAHSIZLANMASI BİR ÖN ŞART DEĞİLDİR

Hamas'ın silahsızlanması konusunun bir süreç meselesi olduğunu savunan Fidan, Filistin halkının güvenliğinin garanti altına alınması ve bir devlet sahibi olmaları durumunda silahlı direnişe gerek kalmayacağını belirtti.

Silahsızlanmanın bir ön şart olarak değil, sürecin doğal bir sonucu olarak görülmesi gerektiğini ifade eden Fidan, konunun bağlamından koparılmaması gerektiği konusunda uluslararası toplumu uyardı.

SİSTEM KRİZİ VE KANADA BAŞBAKANI'NIN ANALİZİ

Kanada Başbakanı'nın kurallara dayalı sistemin zayıfladığına dair sözlerini değerlendiren Fidan, uluslararası sistemin derin bir kriz içinde olduğunu onayladı.

Büyük güçlerin belirsizlik yarattığı bu dönemde Türkiye, Suudi Arabistan ve Kanada gibi orta ölçekli güçlerin dayanışma göstermesinin önemine değinen Fidan, hegemonik sistemin kuralları işlemediği için ulus devletlerin artık kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kaldığını dile getirdi.

TÜRKİYE, SUUDİ ARABİSTAN VE PAKİSTAN GÜVENLİK İTTİFAKI

Bölge ülkeleri arasında bir güven iklimi oluşturulmazsa iç çatışmaların bitmeyeceğini belirten Fidan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında bir güvenlik platformu veya paktı kurulması düşüncesini paylaştı.

Bu tür oluşumların başkasına hasmane bir tutum olarak değil, bölgeyi korumak adına kurulduğunu belirten Fidan; Batı'dan Orta Doğu'ya kadar her bölgede ayrı ayrı ekonomik ve siyasi güvenlik paktları inşa edilmesi gerektiğini vurguladı.

TRUMP VE GRÖNLAND: NATO'YU ÇÖZEBİLECEK BİR RİSK

Donald Trump'ın Grönland'ı satın alma arzusunun NATO ittifakı içinde ciddi bir risk yaratabileceğini söyleyen Fidan, bunun Danimarka'nın egemenlik haklarına bir saldırı olduğunu belirtti.

Fidan; "Eğer bu şekilde giderlerse bunun sonucunda bir toprak kaybı aslında ittifakın çözülmesi manasına da gelebilir. Çünkü Grönland Danimarka'nın toprağıdır; bir NATO üyesinin başka bir üyenin toprağına göz dikmesi kabul edilemez" değerlendirmesinde bulundu.

İRAN'DAKİ PROTESTOLAR VE DIŞ MÜDAHALE TEHLİKESİ

İran'daki ekonomik sıkıntılardan kaynaklanan protestoları değerlendiren Fidan, bu gösterilerin hemen bir rejim değişikliği talebi olarak okunmasının gerçekçi olmayabileceğini belirtti.

Dışarıdan gelecek müdahalelere karşı uyarıda bulunan Fidan, Suriye ve Irak'taki yaralar henüz sarılmamışken bölgede yeni ve büyük bir savaşın açılmasını istemediklerini, durumun çok yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.

İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRI HAZIRLIĞI VE SAHADAKİ EMARELER

Bölgedeki en büyük risklerden birine dikkat çeken Fidan, İsrail'in İran'a yönelik bir saldırı arayışında olduğuna dair ciddi emarelerin mevcut olduğunu açıkladı.

İstihbari ve diplomatik verilere dayanan bu açıklama ile Fidan, olası bir gerilimin tüm bölgeyi ateşe atabileceği konusundaki endişelerini dile getirerek uluslararası kamuoyunu tetikte olmaya çağırdı.

UKRAYNA SAVAŞI VE DONBAS KİLİDİ

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin barış umutlarını değerlendiren Fidan, çözümün kağıt üzerinde yakın görünse de toprak meselesinde düğümlendiğini belirtti.

Özellikle Donbas bölgesinin statüsü çözülmediği sürece kilitlenmenin aşılmayacağını ifade eden Fidan, Trump ekibiyle de görüştüklerini ve barış için daha yaratıcı çözümlere ihtiyaç duyulduğunu, her iki tarafın da altyapı kayıplarının devasa boyutlara ulaştığını söyledi.

TÜRKİYE ÖNCÜLÜĞÜNDE BALKAN BARIŞ PLATFORMU

Balkanlar'daki gelişmeleri yakından takip eden Türkiye'nin, bölge ülkelerini kapsayan bir Barış Platformu kurduğunu açıklayan Fidan; Sırbistan'dan Kosova'ya kadar tüm tarafların dışarıdan kimse olmadan bir masa etrafında toplanmasını hedeflediklerini belirtti. Fidan; "Hiç kimse olmasın, saatlerce kapıyı kapatalım ve sadece bölge bakanları olarak birbirimizin yüzüne bakarak konuşalım istiyoruz" diyerek bölgesel sahiplenme modelinin önemine vurgu yaptı.