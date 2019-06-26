PTT, “Anadolu sıvacısı” puluyla yarışmaya katılıyor
PTT AŞ, 'En İyi Avrupa Pulu Yarışması'na endemik bir kuş türü olan “Anadolu sıvacısı” görselli anma puluyla katıldı.26 Haziran 2019 Çarşamba 12:22
PTT AŞ, Avrupa Kamu Posta İşletmecileri Birliği (PostEurop) tarafından 2002 yılından bu yana düzenlenen En İyi Avrupa Pulu Yarışması’na endemik bir kuş türü olan “Anadolu sıvacısı” görselli anma puluyla katıldı. Bu yıl “Kuşlar” temasıyla gerçekleştirilen yarışmada Türkiye’yi temsil edecek PTT AŞ’ye “https://www.posteurop.org/europa2019” internet adresinden oy verilebilecek. Dünyanın farklı ülkelerinden adayların katılacağı yarışmada oylar 9 Eylül’e kadar kullanılabilecek.
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