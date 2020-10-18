PTT alımları ne zaman? PTT alım başvurusu

Kamuda çalışmak isteyen binlerce çalışanın gözü kulağı PTT alımlarına çevrildi. PTT 5 bin kişilik kadrosu ile bünyesine, 250 Uzman Yardımcısı, 1623 Postacı, 2625 Gişe ve Büro Görevlisi, 20 Mimar, 200 Mühendis, 82 Avukat, 200 Tekniker olmak üzere toplamda 5 bin kişi alması bekleniyor. Farklı eğitim seviyelerinden mezun adayların başvuru yapabileceği personel alım ilanı merak ediliyor. PTT alımlarının ne zaman yapılacağı henüz belli olmasa da alımlar için gözler PTT’ye çevrildi.

PTT alımı şartları neler?

Hatırlanacağı üzere PTT personel alım ilanında yer alan başvuru koşulları geçtiğimiz yıllarda güncellenmişti. İlan edilen pozisyonlara için başvuru yapacak tüm adaylardan talep edilen başvuru koşullarını sizlere aşağıda aktarıyoruz. Kadrolar göre belirlenen özel koşulları görüntülemek için ise vermiş olduğumuz bağlantıyı kullanabilirsiniz.

PTT iş başvuru şatları

29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak. On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak. Kamu haklarından yasaklı bulunmamak. Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak. Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek. Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak. Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak. Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak ve yapılacak "yazılı ve/veya sözlü sınavda" başarılı olmak.

PTT alımları ne zaman yapılacak?

Geçtiğimiz yıllarda Posta Ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) 5 bin personel alım ilanına başvuru süreci 14 Mayıs 2018 tarihi itibariyle başlamıştı. İlana başvurular 18 Mayıs tarihinde sona ermişti. İlana başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvurularını başvurular www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet adresleri üzerinden elektronik olarak yapacaklar ve her bir aday ilan edilen pozisyonlar için yapılacak olan yazılı sınavlardan yalnızca birine başvurabilmişti. PTT alımlarının ne zaman yapılacağı resmi olarak açıklanmadı. PTT alımlarına ilişkin duyrular PTT'nin internet sitesi üzerinden yapılması bekleniyor.