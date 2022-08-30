PTT 30 Ağustos pulu nereden nasıl alınır? PTT hatıra pulları nereden alınır?
30 Ağustos PTT hatıra pulu ne kadar kaç TL? Büyük Zaferin 100.yılına özel olarak PTT özel pul hazırladı. 30 Ağustos pullarının nereden nasıl alınabileceği araştırılıyor. Peki, 30 Ağustos hatıra bulu ne kadar?
30 Ağustos’un 100.yılında PTT özel anma pulu hazırladı. Peki, anma pulu nereden nasıl alınır?
PTT 30 Ağustos pulu nereden nasıl alınır? PTT hatıra pulları nereden alınır?
PTT AŞ, "Büyük Zafer'in 100. Yılı" konulu anma pulu ve ilk gün zarfını bugün tedavüle sundu.
PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Büyük Zafer'in 100. Yılı" konulu 7,50 lira (90x46 milimetre boyutunda) bedelli anma pulu, söz konusu pula ait 18 lira bedelli ilk gün zarfı tedavüle çıkarıldı. Aynı zamanda söz konusu pul ve zarfla birlikte 7,50 lira bedelli seri numaralı blok pulun (72x92 milimetre boyutunda) da içinde bulunduğu portföy, 100 lira bedelle PTT iş yerlerinde, PTT'ye ait www.filateli.gov.tr internet adresinde ve filateli cep uygulamasında satılacak.
Bu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte bugün Sera Kütahya AVM'de "Büyük Zafer’in 100. Yılı 30.08.2022 KÜTAHYA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.