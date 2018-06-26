PTC Türkiye pazarında LinkPlus ile büyüyecek…

Gösterdiği performans ile 2016’da Redington’un çatısı altına giren LinkPlus, Haziran 2018 itibariyle 1,16 milyar doları aşan gelire sahip olan, Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD), Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM), Endüstri 4.0, Servis Yaşam Döngüsü Yönetimi, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Artırılmış Gerçeklik (AR) alanlarında çözümler sunan PTC’nin Türkiye Distribütörlüğünü üstlendiği anlaşmaya imza attı. Dağıtım ve faaliyet ağını günden güne giderek genişleten LinkPlus, yeni iş birliğiyle, hızla gelişen teknolojilere adapte olarak global rekabeti yakalamak isteyen şirketlere de büyük fırsatlar sunacak.

Türkiye’de 25 yıldır Oracle’ı başarıyla temsil eden ve 2016’da Redington kuruluşları arasına girerek çözüm sağlayıcı toplayıcılık anlayışını benimseyen LinkPlus; Hitachi, Red Hat, Trend Micro, Splunk, Versa Networks, Veritas ve Mobilelron gibi önemli şirketlerle gerçekleştirdiği iş birliklerini başarıyla sürdürüyor.

Katma değerli iş modeli anlayışı ile bilgi, teknik destek ve danışmanlık hizmetleri alanlarında faaliyet gösteren iş ortaklarıyla çok sayıda sektöre teknoloji ürünleri ve hizmetleri sunan LinkPlus, dağıtım ağını her geçen gün genişletiyor. Bu güçlü ve dikkat çekici büyümenin yeni adımı ise Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD), Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM), Endüstri 4.0, Servis Yaşam Döngüsü Yönetimi, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Artırılmış Gerçeklik (AR) alanlarında çözümler sunan PTC ile yapılan anlaşma oldu.

Sanayi, Otomotiv, Elektronik ve Yüksek Teknoloji, Sanayi, Perakende ve Tüketici, Tıbbi Cihazlar gibi sektörlerde faaliyet göstererek dünya genelinde 800’ü aşkın şirkete hizmet veren PTC’nin, 30 ülkede 6000’den fazla çalışanı, 1150 iş ortağı ve 300 bin çözüm geliştiricisi bulunuyor.

PTC ile gerçekleştirdikleri iş birliğiyle şirket ve kurumlara çağın teknolojilerine uyum sağlamalarında yardımcı olacaklarını ifade eden LinkPlus Genel Müdürü Cem Borhan şöyle konuştu:“IoT pazarı hızla gelişmeye ve etkisini her geçen gün artırmaya devam ediyor. Hızlı teknoloji adaptasyonu, artan güvenlik tehditleri, müşterilerin gelişmiş verimlilik ve düşük toplam maliyet talepleri ve 5G gibi geleceğin teknolojilerinin IoT pazarını daha da ileriye taşımayacağı öngörülüyor. Dolayısıyla bu hızlı dönüşüme hızla uyum sağlayabilenler kazançlı olacak. PTC ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde birçok şirketin bu sürece çok daha kolay adapte olmasına ve global rekabette öne çıkmalarına yardımcı olacağız.”

Küreselleşen dünyada teknolojik yatırımların gün geçtikçe daha fazla artmasını beklediklerini, bu nedenle LinkPlus ile olan iş birliğinin en doğru zamanda gerçekleştiğini düşündüklerini dile getiren PTC Türkiye ve Yunanistan Genel Müdürü Bilgehan Baykal da şunları söyledi: “PTC olarak 2013 yılından beri yaptığımız yatırımlarla 4. Endüstri devrimini şekillendiriyoruz. IDC, Forrester ve Gartner tarafından pazar lideri olarak belirlenen şirketimiz için Türkiye büyük bir öneme sahip. Bu doğrultuda 2014 itibariyle başladığımız Türkiye’ye yönelik yatırımlarımızı 2017’de Türkiye’deki ilk ofisimizi İstanbul’da açarak pekiştirdik. LinkPlus ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğiyle de çözümlerimizi Türkiye’deki şirketlerle buluşturmaya başladık. LinkPlus’ın uluslararası standartlardaki hizmeti, bilgi birikimi, tecrübesi ile PTC’nin üstün ve yenilikçi teknolojisi birleşince, iş dünyasının sunulan hizmetlere hızla adapte olmasını sağlayacağımıza inanıyoruz. Satıştan hizmete, eğitimden müşteri memnuniyetine kadar olan bütün süreçleri iş ortaklarımızla birlikte tasarlayıp son kullanıcıya sunmayı planlayan vizyonumuzu, katma değerli distribütörümüz LinkPlus ile hayata geçireceğimiz için mutluyuz.”