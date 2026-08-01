Dev uyuşturucu operasyonu! 416 kişi tutuklandı
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Gaziantep’te altı ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 14 ilde gerçekleştirilen “Narko Kapan Gaziantep Operasyonu”nda adliyeye sevk edilen 450 şüpheliden 416’sı cezaevine gönderildi.
Uyuşturucu ticaretine yönelik geniş çaplı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri tamamlandı. Mahkemeye çıkarılan 34 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Daire Başkanlığı ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 28 Temmuz'da 548 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 450 zanlının işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 416'sı tutuklandı, 34'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 28 Temmuz'da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Gaziantep Emniyet Müdürlüğünün 6 ay boyunca yürüttüğü titiz teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda, sokaklarda uyuşturucu ticareti yapan 548 şüpheliye yönelik "Narko Kapan Gaziantep Operasyonu" gerçekleştirildiğini belirtmişti.
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