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Spor PSV Hollanda Süper Kupası'nın sahibi oldu
Spor

PSV Hollanda Süper Kupası'nın sahibi oldu

Hollanda Süper Kupa maçında PSV Eindhoven, ezeli rakibi Ajax'ı 4-0 yenerek kupayı 10. kez kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 01:09:00 -
PSV Hollanda Süper Kupası'nın sahibi oldu

Hollanda Süper Kupa maçında ezeli rakipler Ajax ile PSV Eindhoven karşı karşıya geldi. Mücadeleden farklı bir şekilde galip ayrılan PSV, kupaanın sahibi oldu.

Eindhoven ekibine kupayı getiren goller, 2. ve 29. dakikalarda Chukwunonso Madueke, 76. dakikada Yorbe Vertessen ile 89. dakikada Mario Götze'den geldi.

Ajax'lı Nicolas Tagliafico, maçın 40. dakikasında gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

PSV, bu sonuçla tarihinde 10. kez Süper Kupa'ya uzanmış oldu.

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