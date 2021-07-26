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Spor PSV Eindhoven, İstanbul'a geldi
Spor

PSV Eindhoven, İstanbul'a geldi

Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında karşılaşacağı PSV Eindhoven, İstanbul'a geldi.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 20:24:00 -
PSV Eindhoven, İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında karşılaşacağı Hollanda'nın PSV Eindhoven ekibi, İstanbul'a geldi.

Hollanda'dan kalkan uçakla akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na gelen PSV Eindhoven kafilesi, konaklayacağı otele geçti.

Rövanş mücadelesi 28 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de Türk Telekom Stadı'nda yapılacak.

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