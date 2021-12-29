Psikoteknik belgesi nasıl alınır? Psikoteknik belgesi zorunlu mu? Psikoteknik testi kimlere zorunlu?

Psikoteknik belgesi nedir? Çalışma psikolojisinin bir dalı olan psikoteknik değerlendirme, bireyin belirli bir işteki yeterliliğinin ortaya konması amacıyla, gerekli bedensel ve zihinsel özelliklerinin testler aracılığıyla ölçülmesidir. Psikoteknik testi kimlere zorunlu? İnsan kaynaklı trafik kazalarını en aza düşürmek, sürücünün trafiğe çıktığı andan itibaren hafıza ve hız kontrolü gibi durumlarda davranış ve tepkilerini ölçmek için uygulanılan psikoteknik testi, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yürürlüğe girdi.

Psikoteknik belgesi zorunlu mu?

Bütün ticari araç kullanan şoförlerin mutlaka psikoteknik testlere tabi olmaları gerektiğini ifade eden Trafik Güvenliği ve Psikoteknik Merkezleri Dernek Başkanı Cengizhan Kutlu, 1 Ocak'tan itibaren test raporlarının önce e-devlet sisteminde daha sonra Polis Bilgi Sistemi (Polnet) ve jandarma sistemlerinde takip edileceğini söyledi.

Psikoteknik belgesi nasıl alınır?

Kutlu, "Psikoteknik test sistemine girdikten 45 gün içerisinde bir psikiyatriste muayene olup, oradan da olumlu sonuçlandığı andan itibaren e-devlet entegreli Polnet sisteminde gözükmektedir.

Psikoteknik belgesi ücreti ne kadar?

1,5 saatlik test sırasında bu süre içerisinde sürekli dikkat testi, muhakeme testi, koordinasyon testi, seçici dikkat testi, hız mesafe tahmin testi, çarpışma tahmin testi, görsel algı bellek testi, kişilik testi, görsel süreklilik testi, çevresel görsel görüş testi, tepki hızı testi ve trafiğe ilişkin görüş testi olmak üzere 12 farklı test uygulanarak riskli sürücüleri tespit edip, bu riskli sürücüleri trafikten uzaklaştırıp kazaları azaltmak hedefleniyor. Bu test ve rapor ücreti de 325 lira" dedi.

Psikoteknik belgesini kimler alacak?

Psikoteknik belgesi kime zorunlu? Servis, otobüs, kamyon, kamyonet, taksi gibi bütün ticari araç kullanıcılarının alması gereken bir belgedir. Psikoteknik raporu olmayan şoförlerin, şirketlerde K belgeleri ve benzeri belgelerin de iptal olması söz konusu. Çünkü nitelikli şoförün olması gereken kriterler arasında psikoteknik değerlendirme raporu var. Nitelikli şoförü ticari araç kullandırmak zorunluluğu var.