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Siyaset Psikolojileri bozuldu; bir kurşun kovanında koparılan fırtına!
Siyaset

Psikolojileri bozuldu; bir kurşun kovanında koparılan fırtına!

Yeniakit Publisher
2023-04-08 10:30:00 -
Psikolojileri bozuldu; bir kurşun kovanında koparılan fırtına!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Psikolojileri bozuldu; bir kurşun kovanında koparılan fırtına!" başlıklı yazısı...

İYİ Parti ile zerre kadar alakası olmayan bir mesele yüzünden ateşlenen mermi; bir hırsızı korkutmak için havaya edilen ateş sonrası bir sersem mermi İYİ Parti İstanbul İl Binası'na isabet etti. Olay sonrası başta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olmak üzere, tüm muhalifler, "Erdoğan bizi tehdit ediyor, susmayacağız" edebiyatı yapmaya başladı. Kendi tabanlarını bile rahatsız eden bu içi boş mağdur edebiyatına Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu da kayıtsız kalmadı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

İyi Parti’nin il binasının camına bir kurşun değmiş..

Kıyametler kopartılıyor..

Grup toplantısında kurşun kovanları alınıyor, yerlere saçılıyor, yetinilmiyor, sağa sola fırlatılıyor..
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Koca koca adamlar ayaklanıp, alkış tutuyorlar..

Asena daha da aşka gelip, sağa bir bağırıyor, dönüyor sola bir daha çığlıklarla haykırıyor.

Hatırlatıyoruz Asena’ya..

PKK terör örgütünün saldırısında, küçücük çocuklarını kaybeden anneler bile, senin bağırdığın kadar bağırmadı..

Dur bi, dur.. Sakin ol..

Cana gelen bir zarar yok..

Mala gelen de çözülür..

Devam ediyor, soruyoruz Meral hanıma..

Diyarbakır annelerine ziyarete gitmiş miydiniz?

Gitmediniz.. Korktunuz değil mi?

Diyarbakırlı annelerin yanına gidemedin, çünkü HDP’den-PKK’dan korkuyorsunuz.. Sizi ittifaktan çıkartırlar diye tir tir titriyorsunuz..

Ama bir sersem kurşun üzerinden, yaygaralar kopartıyorsunuz.

Kurşunu atanı derhal bulun..

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Yorumlar

resat

bu bayan,siyaset arenasında, dagıtılmak ve parçalanmak istenilen şeyler için kullanılan ,uzaktan kumandalı bir patlayıcıdır,

şeref almaz

anladı kaybedeceğini çıldırıyor feto metresi çirkin kadın öfkeden kuduruyor.
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