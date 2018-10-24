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Psikolojik tedavi gören genç, üvey annesinin boğazını kesti

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşayan ve psikolosik tedavi gördüğü öğrenilen 24 yaşındaki genç, Gürcistan uyruklu üvey annesini boğazını keserek öldürdü.

24 Ekim 2018 Çarşamba 16:27
Psikolojik tedavi gören genç, üvey annesinin boğazını kesti

Olay, saat 14.00 sıralarında Kartepe Acısu Mahallesi Kıroğlu Sokak üzerindeki evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kıroğlu Sokak üzerindeki evde yaşayan Gürcistan uyruklu Nana Gokhldze, zaman zaman tartışma yaşadığı Samet Cihan Y. ile yeniden tartışma yaşadı. Bir süre önce psikolojik tedavi gören Samet Cihan Y., tartışmanın büyümesi üzerine eline aldığı bıçakla üvey annesi Nana Gokhldze’nin boğazını keserek yaraladı. Gokhldze, aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde kalırken, Samet Cihan Y. ise evden çıktı.

Bağrışmaların duyulması üzerine olay yerine gelen komşuları Gokhldze’yi kanlar içinde yerde görünce 112 Acil Yardım ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Gokhldze, ambulansla Başiskele’de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye gelen üvey anne Gokhldze, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından üvey annesinin öldüren Samet Cihan Y. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili incelemeyi sürdürüyor.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 16:27
  1. Kocaeli
  2. Kartepe
  3. nana Gokhldze
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