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Psikolojik sorunları olan şahıs, babasının evini ateşe verdi

Gaziantep'de 2 gün önce, 2 çocuğuyla birlikte babasının evine gelerek orada yaşamaya başlayan şahıs, bugün babasının evini ateşe vererek yangın çıkardı.

20 Aralık 2018 Perşembe 18:22
Psikolojik sorunları olan şahıs, babasının evini ateşe verdi

Gaziantep'te psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Orhan Ç. (27), eşinden ayrıldıktan sonra yaşamaya başladığı babasının evini ateşe verdi. Evde büyük maddi hasar meydana geldi.

Olay, akşam saatlerinde Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Orhan Ç. 2 gün önce, 2 çocuğuyla birlikte babasının evine gelerek, burada yaşamaya başladı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Orhan Ç., kimsenin olmadığı sırada 4'üncü kattaki evi ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen alevler bütün evi sararken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen Orhan Ç., olay yerinde bekleyen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Evde ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Oğlunun psikolojik sorunlarından dolayı evi yaktığını ifade eden Garip Ç., "Oğlumun sorunları vardı. Ailesinden ayrıldı. İki  çocuğuyla iki günden beri bizde kalıyordu. Oğlum yersiz hareketler yapıyordu. Çocuklara 'biz bakarız' diyorduk dinlemiyordu. Tekrar eşiyle barışmak istiyordu. Aramış eşiyle görüşmek istemiş. Ben çocuğumun tedavi görmesini istiyorum. Torunlarımın bakım evine bırakılmasını istiyorum" dedi. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 18:22
  1. Gaziantep
  2. yangın
  3. Psikolojik sorunları olan şahıs
  4. babasının evini ateşe verdi

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