Psikolojik sınır aşıldı mı? "ONSuz olmaz" diyene ALTIN fırsat!

Altının ons fiyatı son bir haftada yüzde 5'in üzerinde değer kazanarak eylül ayının son haftasından beri ilk kez 1.900 doları aştı.

İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş alana yayılabileceği endişeleri, güvenli liman olarak bilinen altına olan talebi artırmıştı.

Özellikle bugün gram ve çeyrek bazında yaşanan artışta bölgedeki çatışmalara olun umutların uzun süreli bir endişeye yerini bırakması etkili olmuş görünüyor.

Veriler de etkili olmuştu ama...

Altının ons fiyatı, ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine karşın İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş alana yayılabileceği ve Ortadoğu'daki gerginliğin bir süre daha devam edebileceği endişeleriyle yükselişe geçti. Altın, kriz ve jeopolitik riskin arttığı dönemlerde yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak tercih edilmeye devam ediyor.

Dünya Altın Konseyi bugün açıkladığı raporda, "Jeopolitik olaylar ve altına etkisi, savaş atlatılsa bile küresel risk primi önceki 10 yıla göre daha yüksek bir yerde kalmayı sürdürecek." ifadelerine yer verildi.

Küçük yatırımcıya tavsiyeler

Dolar serbest piyasada 27.80 bandında yer alırken ciddi bir yükselişin yakın vadede beklenmediğini hatırlatan serbest piyasa uzmanları şu sıralarda çeyrek altının 2.800 bandına çıktığını ve yakın süreçte artışların kaçınılmaz olduğunu keza bunda siyasi gerilimlerin etkileyici faktör olduğuna dikkati çektiler. Gram altının psikolojik sınır olarak 1.700'ü fiyatladığına vurgu yapılırken bu bantta tutunma durumunda yukarı yönlü hareketlenmenin de yakın vadede bekleneceği görüşü hakim.

Gram ve çeyrek bazlı alımlar içen de bu seviyelerin de düşünülebileceği görüşü hakim. Bu düşüncenin temelinde ise uzun vadede gram ve çeyrekte yükselişin kaçınılmaz olduğu fikri yatıyor.