Psikolojik destek talepleri artıyor!

Online platformu Armut, 40’a yakın psikolojik danışmanlık hizmetine gelen talebi değerlendirdi. Tüm Türkiye’den gelen iyi yaşam kategorisine ait 20 bine yakın talebin incelenmesi ile elde edilen verilere göre psikolojik danışmanlık hizmetleri yeni trendler ile büyümeye devam ediyor.

Çocuk psikolojik danışmanlık hizmetleri büyüyor

Çocuk ve gençlere özel psikolojik danışmanlık hizmetleri arasında çocuk psikoloğu geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 86 büyüyerek ihtiyacın en yoğun olduğu servislerde ilk sırada bulunuyor. Online dil ve konuşma terapisi, yüzde 51 artış oranı ile en yoğun ilgi gören ikinci en büyük çocuk gelişim danışmanlık hizmeti olarak dikkat çekiyor. Üçüncü sırada ise yeni trendlerden biri olan oyun terapisi servisi mevcut. Geçen seneye göre yüzde 48 artış gösteren oyun terapisi, çocuklarının mental sağlığını geliştirebilmek için ailelerin destek almak istediği en önemli psikolojik danışmanlık hizmetleri arasında yer alıyor. Online pedagog hizmetleri talebinde yüzde 40 artış yaşanırken online çocuk psikoloğu yüzde 13’lük büyüme ile ailelerin çocukları için en uygun psikoloğu bulmak için aradıkları servislerden biri konumunda.

Çift ve evlilik terapisine ihtiyaç artıyor

Çift ve evlilik terapisine ait psikolojik destek hizmetlerinin de gün geçtikçe arttığı görülüyor. Geçen yıla göre yüzde 146 oranında büyüyen online çift terapisi hizmeti, çiftlerin yoğun ihtiyaç duyduğu psikolojik danışmanlık hizmetleri arasında birinci sırada yer alıyor. Yoğunluk online destekte olsa da yüz yüze seanslar ile çift terapisi almak isteyenlerin oranı, geçen seneye göre yüzde 26 artmış durumda. Üçüncü sırada ise evli çiftlerin destek almak istedikleri online evlilik terapisi hizmeti mevcut. Geçen seneye göre online evlilik terapisi hizmetinde yüzde 17 artış gerçekleşirken aile terapisi ise yüzde 10 artış ile evli çiftler için ikinci önemli psikolojik danışmanlık hizmeti oluyor.

Yetişkin psikolojik destek servislerinde büyüme devam ediyor

Sadece çocuk ve çift terapileri değil yetişkin psikolojik destek ve gelişim hizmetleri de yaygınlaşmaya devam ediyor. Geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 201 artış ile online psikoterapi servisinin hem yetişkin kategorisinde hem de genel psikolojik danışmanlık hizmetleri arasında en çok ihtiyaç duyulan hizmet olduğu görülüyor. İkinci sırada ise son yıllarda popülerlik kazanan nefes terapisi hizmeti yer alıyor. Yüzde 23 büyüme ile nefes terapisi yetişkin psikolojik danışmanlık hizmetleri arasında ikinci sırayı alıyor. Üçüncü sırada ise iyi yaşam kategorisinde en yaygın hizmetler arasında yer alan yetişkin psikoloji hizmeti mevcut. Yetişkin psikoloji hizmeti yüzde 18 büyüyerek bu kategoride en çok büyüyen üçüncü önemli hizmet oluyor.

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