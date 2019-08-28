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Psikolog Korkmaz 'Çiftler evlenmeden önce evlilik check-up'ı yaptırmalı'

Aile Danışman Merkezi psikologu Korkmaz, "Çiftlerin evlenmeden önce belediyelerin ücretsiz hizmet verdiği Aile Danışma Merkezlerinde terapi hizmeti alması gerekiyor." dedi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:18
Psikolog Korkmaz 'Çiftler evlenmeden önce evlilik check-up'ı yaptırmalı'

Güngören Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, maddi zorluklar, nafaka ve benzeri problemlerden dolayı toplumu ayakta tutan aile kurumunun kadın cinayetleriyle yara aldığı belirtilerek, toplumda derin bir tramvaya yol açan kadın cinayetlerinin önüne geçmenin aile danışmanlığı merkezleriyle mümkün olabileceği ifade etildi.

Açıklamada, Güngören Belediyesi bünyesindeki Aile Danışma Merkeziyle çiftlere destek olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"2006 yılında Güngörenlilere kapılarını açan Aile Danışma Merkezi, ailelerin refah ve mutluluğunun arttırılması konusunda eğitim ve psikolojik destek hizmeti de veriyor. Bu eğitimler arasında, boşanma öncesi ve sonrasında danışmanlık, anne ve babalar için madde bağımlılığı eğitimi, stres ve öfke kontrolü gibi eğitimler yer alıyor. Sağlıklı toplumun temeli mutlu aileler ilkesinden hareketle, uzman psikologlar eşliğinde bireysel ve grup terapisi hizmetinin yanında her çarşamba seminerler de veriliyor. Güngören Belediyesi, son 5 yılda 5 binden fazla aileye psikolojik ve çift terapisi desteği verdi. Ayrıca anne-baba ve evlilik okulu ile çiftlerin daha sağlıklı yuva kurmalarına yardımcı olundu. Bu kapsamda 12 kez anne-baba okulu, 6 kez de evlilik okuluyla çiftlerin aile kurumuna daha sağlam adım atmaları sağlandı. Kadın cinayetlerinin önlenmesi, aile içi şiddetin son bulması için Aile Danışma Merkezlerinden daha fazla kişinin hizmet alması için Güngören Belediyesi, sokak sokak, ev ev dolaşarak aileleri bu konuda bilgilendiriyor."

Açıklamada, Güngören Belediyesi Aile Danışman Merkezi psikologlarından Birsen Korkmaz'ın şu görüşlerine yer verildi:

"Çiftlerin evlenmeden önce belediyelerin ücretsiz hizmet verdiği Aile Danışma Merkezlerinde terapi hizmeti alması gerekiyor. Böylece çiftlerin evliliğe hazır mı, evlilikte yaşayacakları problemleri nasıl çözecekler, maddi zorluk, işsizlik ve hastalık gibi durumda nasıl çözüm üretecekler gibi sorulara yanıt bulmalarını sağlıyoruz. Böylece ileri de meydana gelebilecek problemleri önceden tespit edip, çözüm yollarını buluyoruz. Bu yüzden çiftlerin evlenmeden önce evlilik check-up'ı yaptırmaları çok önemli.

İstanbul'da 65 Aile Danışma Merkezi bulunuyor. Güngören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Aile Danışma Merkezinde üç psikolog ailelere destek olmaya çalışıyor. Çocuklara da psikolojik destek ve eğitim veriliyor."

 

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:18
  1. İstanbul
  2. Aile Danışmanlığı Merkezi
  3. şiddet
  4. kadın cinayetleri
  5. Anadolu Ajansı

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