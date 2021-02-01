Psikiyatristler bu kadını acilen incelemeli! Nevşin Mengü: Göbeğini, göğsünü ve kalçasını görmek istiyorum

Youtube canlı yayınında konuşan Nevşin Mengü, kullandığı ifadelerle kafa karışıklığına yol açtı.

Önce Serttaş'ı eleştirdi

İbo Show'da Bülent Serttaş'ın sahneye çıkan dansöze bakmadığına dikkat çeken, "Türkiye'de yeni hiçbir şey üretilemiyor. Döndük dolaştık yeniden İbo Show'a geldik. Geçen hafta da oryantal Didem ekranlardaydı. Bülent Serttaş Didem'e hiç bakmadı. Nedenini bilmiyorum. Belki de 'kadın, tevbe estağfirullah' diye bakmamıştır." dedi.

'Görmek istiyorum'

Mengü, dansözler hakkında şu tuhaf yorumları yaptı:

"Bu kıyafet ne Allah aşkına ya. Helal dansöz. Her yeri kapalı. Böyle dansöz mü olur? Ne göbeğini görüyoruz? Ne kal.asını görüyoruz."

Duyarlı feministlere çağrı

'İslam olmasın da ne olursa olsuncu' Soros kafasının beslemesi Nevşin Mengü, laikçilerin frikikçi bilinçaltını da deşifre etmiş oldu. Kadın bedeninin sömürülmesi ve kadın bedeni üzerinden erkeklerin tatmini gibi 'modernist pornografi'nin kadını metalaştıran ve sömüren diyalektiğini duyarlı feministlerin ortaya çıkıp anlatması bekleniyor. Öte yandan kadına yönelik şiddetten sabıkalı İbrahim Tatlıses'in sunduğu İBO Show'u yayımlayan kanalın RTÜK tarafından da kapatılması beklentisi ortaya çıktı.

Editör Notu: Yeni Akit, duyarlı feminist derneklerin bu konuya dikkat çekmek üzere yapacakları her türlü protestoyu da sonuna kadar haberleştirmeyi taahhüt eder.