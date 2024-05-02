PSG'ye Almanya'da büyük şok! Final şansını zora soktu
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Borussia Dortmund sahasında PSG'yi 1-0'lık skorla yendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Alman takımı Borussia Dortmund sahasında Fransız ekibi PSG'yi konuk etti. Signal İduna Park'ta oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Dortmund'a galibiyeti getiren golü 36. dakikada Füllkrug kaydetti.
Bu sonucun ardından Dortmund, 7 Mayıs Salı günü Fransa'da oynanacak final öncesi büyük avantaj elde etti. Tur atlamayı başaran takım finalde Real Madrid- Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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