  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor PSG'ye Almanya'da büyük şok! Final şansını zora soktu
Spor

PSG'ye Almanya'da büyük şok! Final şansını zora soktu

Yeniakit Publisher
2024-05-02 00:41:00 -
PSG'ye Almanya'da büyük şok! Final şansını zora soktu

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Borussia Dortmund sahasında PSG'yi 1-0'lık skorla yendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Alman takımı Borussia Dortmund sahasında Fransız ekibi PSG'yi konuk etti. Signal İduna Park'ta oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Dortmund'a galibiyeti getiren golü 36. dakikada Füllkrug kaydetti.

Bu sonucun ardından Dortmund, 7 Mayıs Salı günü Fransa'da oynanacak final öncesi büyük avantaj elde etti. Tur atlamayı başaran takım finalde Real Madrid- Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Herkes işini gücünü bıraktı bunu konuşuyor! Mbappe'ye dudak uçuklatan para
Herkes işini gücünü bıraktı bunu konuşuyor! Mbappe'ye dudak uçuklatan para

Spor

Herkes işini gücünü bıraktı bunu konuşuyor! Mbappe'ye dudak uçuklatan para
ÖNE ÇIKAN VİDEO

PSG, 1 puanı zor aldı
PSG, 1 puanı zor aldı

Spor

PSG, 1 puanı zor aldı

Yapay zeka Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımı açıkladı: Manchester City, Real Madrid, Dortmund, PSG, Arsenal, Bayern...
Yapay zeka Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımı açıkladı: Manchester City, Real Madrid, Dortmund, PSG, Arsenal, Bayern...

Spor

Yapay zeka Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımı açıkladı: Manchester City, Real Madrid, Dortmund, PSG, Arsenal, Bayern...

PSG şampiyonluğunu ilan etti
PSG şampiyonluğunu ilan etti

Spor

PSG şampiyonluğunu ilan etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23