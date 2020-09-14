  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor PSG'den, ırkçı sözlere maruz kaldığını iddia eden Neymar'a destek
Spor

PSG'den, ırkçı sözlere maruz kaldığını iddia eden Neymar'a destek

Yeniakit Publisher
2020-09-14 20:27:52 -
PSG'den, ırkçı sözlere maruz kaldığını iddia eden Neymar'a destek

ANKARA (AA) - Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG), Olympique Marsilyalı Alvaro Gonzalez'in ırkçı sözlerine maruz kaldığını iddia eden Brezilyalı futbolcusu Neymar'a destek verdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, ırkçılığın toplumda ve futbolda yeri olmadığı belirtilerek, "PSG, rakip oyuncunun ırkçı söylemlerinin hedefi olduğunu bildiren Neymar'ı güçlü bir şekilde desteklemektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Fransa Profesyonel Futbol Ligi'nin (LFP) olayı soruşturarak, gerçekleri ortaya çıkarmasının beklendiği kaydedildi.

PSG ile Olympique Marsilya arasında dün oynanan lig maçında yaşanan gerginlik sonucu PSG'den Neymar, Leandro Paredes ve Layvin Kurzawa, Olympique Marsilya'dan ise Jordan Amavi ve Dario Benedetto kırmızı kart görmüştü.

Neymar, karşılaşmanın ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Olympique Marsilyalı Alvaro Gonzalez'in kendisine yönelik ırkçı ifadeler kullandığını iddia etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sosyal medyayı sallayan paylaşım! Erdoğan Türkiye'nin farkını bir kez daha ortaya koydu
Gündem

Sosyal medyayı sallayan paylaşım! Erdoğan Türkiye'nin farkını bir kez daha ortaya koydu

Siyonist İsrail ile anlaşarak Filistin davasına ihanet eden BAE'nin bu skandal hamlesi İslam dünyasında infiale yol açtı. Dünyada yüzbinlerc..
Hafter ve destekçilerini zıplatan çıkış: Doğu Akdeniz’de Türkiye ile birlikte savaşırız
Siyaset

Hafter ve destekçilerini zıplatan çıkış: Doğu Akdeniz’de Türkiye ile birlikte savaşırız

Ankara'da katıldığı programda Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin konuşan Libya Uluslararası Kalkınma Programı Direktörü (BINA) Mustafa El Sa..
Hakkari'den acı haber
Gündem

Hakkari'den acı haber

Hakkari'de bir jandarma astsubayın şehit olduğu, 2 teröristin ise ölü ele geçirildiği bildirildi.

Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı