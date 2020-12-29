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Spor PSG'de teknik direktör Thomas Tuchel ile yollar ayrıldı
Spor

PSG'de teknik direktör Thomas Tuchel ile yollar ayrıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-29 12:39:29 -
PSG'de teknik direktör Thomas Tuchel ile yollar ayrıldı

PARİS (AA) - Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain'de (PSG), teknik direktör Thomas Tuchel ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Tuchel'in görevine son verildiği belirtildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen PSG Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, "Thomas Tuchel ve ekibine kulübe verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Thomas çalışmalarına çok fazla enerjisini ve tutkusunu kattı. Elbette birlikte paylaştığımız güzel zamanları hatırlayacağız. Ona geleceği için en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Temmuz 2018'de göreve gelen Tuchel'in sözleşmesi Haziran 2021'de sona eriyordu.

Tuchel'in yönetimindeki PSG, 127 maçta 96 galibiyet, 11 beraberlik ve 20 yenilgi aldı. PSG, ayrıca 2 kez Ligue 1, 1 kez Fransa Kupası Şampiyonluğu ve 1 kez Lig Kupası şampiyonlukları yaşarken, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar yükselmişti.

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