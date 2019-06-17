PSG'de Neymar şoku! Paris Saint Germain, Brezilyalı futbolcu Neymar'ı elden çıkarmak istiyor.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain, Brezilyalı futbolcu Neymar'ın transferine izin verdi. Sambacı'yı bu yaz elden çıkarmak isteyen başkent temsilcisi, 222 milyon Euro'luk zararını telafi etmek istiyor. Paris Saint Germain, Neymar'ıu bu yaz satmaya hazırlanıyor. Fransa'nın muteber spor gazetelerinden L'Equipe, Paris Kulübü'nün, Brezilyalı yıldızı transfer sezonu içinde elinden çıkarmaya hazırlandığını ifade etti. Dünyanın en pahalı transferi olma rekorunu elinde bulunduran Neymar, başkan Nasser Al-Khelaïfi'nin hışmına uğramıştı. France Football'a konuşan Al-Khelaïfi, "Oyuncular her şeyden evvel sorumluluklarını bilmeli. Daha fazlasını vermeli ve daha fazla çalışmalılar. Bunu kabul etmiyorlarsa kapı orada! Güle güle... Star kompleksi olan oyuncu istemiyorum" dedi.

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