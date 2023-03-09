  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor PSG'de işler karıştı! Dünya yıldızları bile yetmedi
Spor

PSG'de işler karıştı! Dünya yıldızları bile yetmedi

Şampiyonlar Ligi'nde Alman devi Bayern Münih'e iki maçta da kaybederek kupaya veda eden Paris Saint-Germain'de teknik direktör Christophe Galtier'in başı büyük dertte. İşte yerine düşünülen isim.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 23:42:00 - 2023-03-09 23:43:12
PSG'de işler karıştı! Dünya yıldızları bile yetmedi

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turunda Bayern Münih'e elenen ve büyük hayal kırıklığı yaşayan Paris Saint-Germain'de yeni hoca arayışları başladı. Başarısızlıkta büyük pay sahibi olan Christophe Galtier'in yerine düşünülen isim ise taraftarın da özellikle istediği Zinedine Zidane.

Koltuğu sallanıyor

İspanyol basınında Marca'da yer alan habere göre, PSG'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlığının ardından futbol danışmanı Luis Campos ve teknik direktör Christophe Galtier'in koltukları sallanmaya başladı.

Sezon başında da adı sıklıkla PSG ile anılan Zinedine Zidane'ın yeniden çalışmaya başlamak istediği belirtilirken, Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'deki geleceğinin henüz belli olmaması sebebiyle Real Madrid ihtimalinin de Zidane için masada bulunduğu ifade edildi.

Katar ile güçlü ilişkileri bulunan Fransız teknik adamın Paris Saint-Germain için kapıları kapatmadığı ifade edilirken, bu birlikteliğin gerçekleşmesi halinde takım yönetimindeki tüm gücü elinde almak isteyen Zidane ile Luis Campos'un birlikte çalışma ihtimalinin düşük olduğuna yer verildi.

O isim duyurdu! Galatasaray'ın arka bahçesi PSG! Yine bir yıldız yolda...
O isim duyurdu! Galatasaray'ın arka bahçesi PSG! Yine bir yıldız yolda...

Spor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

O isim duyurdu! Galatasaray'ın arka bahçesi PSG! Yine bir yıldız yolda...

PSG, bir puanla yetindi
PSG, bir puanla yetindi

Spor

PSG, bir puanla yetindi

Ligue 1'de PSG, Toulouse'u 2-1 yendi
Ligue 1'de PSG, Toulouse'u 2-1 yendi

Spor

Ligue 1'de PSG, Toulouse'u 2-1 yendi

Messi, PSG'de kalacak mı? İşte cevabı...
Messi, PSG'de kalacak mı? İşte cevabı...

Spor

Messi, PSG'de kalacak mı? İşte cevabı...

PSG Başkanı Khaleifi de omuz verdi
PSG Başkanı Khaleifi de omuz verdi

Spor

PSG Başkanı Khaleifi de omuz verdi

Fransa Ligue 1'de PSG, Nantes'ı devirdi
Fransa Ligue 1'de PSG, Nantes'ı devirdi

Spor

Fransa Ligue 1'de PSG, Nantes'ı devirdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23