PSG yeniden liderlik koltuğuna oturdu
Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 20. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Angers'i 1-0'lık skorla yenerek liderliğe yükseldi.
PSG, ligin 20. haftasında Angers takımına konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
İkinci devrede konuk takımın tek golü 70. dakikada Kurzawa'dan geldi.
Mücadeleyi 1-0 üstün tamamlayan PSG, bu skorla puanını 42'ye yükselterek maç fazlasıyla yeniden liderlik koltuğuna oturdu.
Angers ise 30 puanla 7. sırada kaldı.