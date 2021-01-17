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Spor PSG yeniden liderlik koltuğuna oturdu
Spor

PSG yeniden liderlik koltuğuna oturdu

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 20. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Angers'i 1-0'lık skorla yenerek liderliğe yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 03:16:00 -
PSG yeniden liderlik koltuğuna oturdu

PSG, ligin 20. haftasında Angers takımına konuk oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci devrede konuk takımın tek golü 70. dakikada Kurzawa'dan geldi.

Mücadeleyi 1-0 üstün tamamlayan PSG, bu skorla puanını 42'ye yükselterek maç fazlasıyla yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Angers ise 30 puanla 7. sırada kaldı.

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