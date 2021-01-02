PSG, teknik direktörlük görevine Arjantinli Mauricio Pochettino'yu getirdi

PARİS (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), Thomas Tuchel ile yollarının ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Arjantinli Mauricio Pochettino'yu getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Arjantinli teknik direktör Pochettino ile, bir yılı opsiyonlu 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 48 yaşındaki Pochettino, PSG'nin yeni teknik direktörü olmaktan dolayı mutlu olduğunu ve onur duyduğunu kaydetti. Pochettino, kendisine güvenen yöneticilere teşekkür etti.

Kalbinde PSG'nin özel bir yeri olduğunu ifade eden Pochettino, dünyanın en yetenekli oyunculardan bazılarıyla çalışmayı dört gözle beklediğini kaydetti.

PSG Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, teknik direktörlük görevini Pochettino'ya verdikleri için mutlu olduklarını belirtti.

"Eski kaptanımızın PSG'ye döndüğünü görmekten gurur duyuyorum. Çünkü PSG her zaman onun evi olarak kaldı. Mauricio Pochettino'nun dönüşü, tutkularımıza mükemmel şekilde uyuyor ve kulüp için yeni bir döneme damgasını vuracak." ifadelerini kullanan Al-Khelaifi, Pochettino'nun PSG taraftarlarının memnun edeceğinden emin olduğunu aktardı.

Son olarak 2014-2019 döneminde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ı çalıştıran Pochettino, 2002-2003 sezonunda PSG forması giymişti.

PSG, 29 Aralık'ta Alman teknik direktör Thomas Tuchel'in görevine son verildiğini açıklamıştı.