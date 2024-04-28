PSG şampiyonluğunu ilan etti
Monaco'nun deplasmanda Lyon'a 3-2 mağlup olmasının ardından PSG, Ligue 1'de sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Fransa Ligue 1'de Monaco deplasmanda öne geçtiği maçta Olimpik Lyon'a 3-2 kaybetti.
Bununla birlikte PSG, 12. kez Ligue 1 şampiyonluğuna ulaştı. Puan farkı 12'ye yükseldi.
Paris Saint-Germain son 12 sezonda 10 kez şampiyonluğa ulaştı. Bu dönemde sadece 2016/2017 sezonunda Monaco ve 2020/2021 sezonunda Lille şampiyonluk aldı.
Kaynak: AA
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