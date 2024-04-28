  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Venedik ülkesi girişler artık ücretli diyerek açıkladı! 5 euro tartışması başladı

Bakan Şimşek'ten dış kaynak spekülasyonlarına tokat gibi cevap

Bakan Tunç duyurdu: Adli soruşturma başlatıldı

Ne konuşacakları merak ediliyordu! AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesine ilişkin açıklama

Filistinli minik yürekleri parçaladı! Şu çocuğun sözlerinden utan ey dünya

Duyar kasan Deniz Çakır’ın maskesini indiriyoruz! Hayvanlara merhamet, başı örtülüye hakaret

O ülkede Türklere büyük şok! Neler döndüğünü anlamaya fırsatları bile olmadı! Rakam gerçekten çok ama çok büyük

Filistin protestoları tüm dünyada devam ediyor! Kanadalı öğrenciler de harekete geçti

Korkudan arka kapıdan dolandı! Katil Biden’a ayar veren sloganlar

Mahmud Abbas'tan ABD'ye Refah çağrısı! Buna izin vermeyin
Spor PSG şampiyonluğunu ilan etti
Spor

PSG şampiyonluğunu ilan etti

Yeniakit Publisher
2024-04-28 22:30:00 -
PSG şampiyonluğunu ilan etti

Monaco'nun deplasmanda Lyon'a 3-2 mağlup olmasının ardından PSG, Ligue 1'de sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Fransa Ligue 1'de Monaco deplasmanda öne geçtiği maçta Olimpik Lyon'a 3-2 kaybetti.

Bununla birlikte PSG, 12. kez Ligue 1 şampiyonluğuna ulaştı. Puan farkı 12'ye yükseldi.

Paris Saint-Germain son 12 sezonda 10 kez şampiyonluğa ulaştı. Bu dönemde sadece 2016/2017 sezonunda Monaco ve 2020/2021 sezonunda Lille şampiyonluk aldı.

Kaynak: AA
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23