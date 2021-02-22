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Spor PSG, Monaco'ya diz çöktü
Spor

PSG, Monaco'ya diz çöktü

Ligue 1'in 26. haftasında PSG, sahasında Monaco'ya 2-0 yenildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 01:20:00 -
PSG, Monaco'ya diz çöktü

Ligue 1'in 26. haftasında evinde Monaco'yu ağırlayan PSG, rakibine 2-0 kaybetmekten kurtulamadı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona deplasmanından 4-1 gibi avantajlı bir skorla dönen PSG, evinde Monaco'ya kaybederek zirve yarışında büyük bir yara aldı.

Monaco'ya galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Diop ve 51. dakikada Maripan attı.

PSG, bu sonucun ardından 58 puanla lider durumda bulunan Lille'in 4 puan gerisinde, 54 puanla 3. sırada kendine yer buldu. Monaco ise 52 puanla 4. sırada yer aldı.

 

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