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Spor

PSG Marsilya maçı ne zaman? Maç saat kaçta hangi kanalda? Fransa Ligue 1 11. hafta

Fransa Ligue 1.'de 11. hafta bugün oynanacak 3 karşılaşmayla son bulacak. Lider PSG sahasında Marsilya'yı konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesi maça dair yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, PSG Marsilya maçı ne zaman? PSG Marsilya maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

2019-10-27 12:29:00 -
PSG Marsilya maçı ne zaman? Maç saat kaçta hangi kanalda? Fransa Ligue 1 11. hafta

Fransa Ligue 1.'de 11. hafta bugün oynanacak 3 karşılaşmayla son bulacak. Lider PSG sahasında Marsilya'yı konuk edecek. Futbolseverler karşılaşma öncesi maça dair yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, PSG Marsilya maçı ne zaman? PSG Marsilya maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

PSG Marsilya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

PSG Marsilya maçı bugün saat 23.00'te başlayacak. Mücadele Bein Sports 4 kanalından naklen yayınlanacak.

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