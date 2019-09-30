PSG maçı öncesi Galatasaray'da sakatlık şoku! Galatasaray, Mario Lemina'nın sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Paris Saint-Germain maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Galatasaray, Mario Lemina'nın sakatlığı nedeniyle PSG maçında forma giyemeyeceğini açıkladı. İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama: "Sağ uyluk fasyasında kanama tespit edilen oyuncumuz Mario Lemina, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Paris Saint-Germain maçının kamp kadrosunda yer almayacaktır." 4 maçta 194 dakika oynadı Mario Lemina, Galatasaray'a geldikten sonra toplam 4 maça çıktı ve 194 dakika süre aldı. Lemina, oynadığı her maça 11'de başlayıp daha sonra oyundan alındı.

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