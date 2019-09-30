PSG maçı öncesi Galatasaray'da sakatlık şoku!
Galatasaray, Mario Lemina'nın sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Paris Saint-Germain maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.30 Eylül 2019 Pazartesi 20:20
Galatasaray, Mario Lemina'nın sakatlığı nedeniyle PSG maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.
İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:
"Sağ uyluk fasyasında kanama tespit edilen oyuncumuz Mario Lemina, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Paris Saint-Germain maçının kamp kadrosunda yer almayacaktır."
4 maçta 194 dakika oynadı
Mario Lemina, Galatasaray'a geldikten sonra toplam 4 maça çıktı ve 194 dakika süre aldı. Lemina, oynadığı her maça 11'de başlayıp daha sonra oyundan alındı.
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