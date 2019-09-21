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PSG, Keylor Navas'tan memnun! Kalenin yeni koruyucusu iyi başladı

32 yaşındaki Keylor Navas, PSG formasıyla çıktığı Strasbourg maçında ve Şampiyonlar Ligi’nde eski takımına karşı oynadığı iki karşılaşmada kalesini gole kapatırken, Paris Saint-Germain taraftarlarının takdirini kazandı.

21 Eylül 2019 Cumartesi 14:54
PSG, Keylor Navas'tan memnun! Kalenin yeni koruyucusu iyi başladı

 Bilgehan Sarı  yeniakit.com.tr 

Navas Strazburg ve eski takımı Real Madrid’e karşı gösterdiği performansla , Paris Saint Germain taraftarının saygısını kazandı ve aynı zamanda Fransız devinde forma giymekten dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. Paris ekibi Kosta Rikalı file bekçisinin gelişi ile beraber birinci kaleci pozisyonundaki sorununu halletmiş görünüyor.

Transfer döneminde 3 kaleci de ayrıldı

Takımın altyapısından yetişen ve transfer döneminde Real Madrid’e kiralanan Areola, Paris Saint Germain kalesi kendisine emanet edilecek kadar güven kazanamadı. Bir önceki sene bedelsiz olarak kadroya katılan, bu yaz transfer döneminde ise eski takımı Juventus’a tekrar dönen Gianluigi Buffon'un da takımdan ayrılması ve  Kevin Trapp’in de satışı ile beraber kaleci pozisyonunun nasıl dolacağı merak konusuydu.

Tuchel’in güveni boşa çıkmadı

Thomas Tuchel’in Avrupa'daki tecrübesini, antrenmanlardaki davranışları ve çalışma disiplini nedeniyle takıma transferini istediği Keylor Navas’ın burada bekleneni verebileceği Ligue 1’de ve Şampiyonlar Ligi’nde eski takımına karşı gösterdiği performans sonrasında söylenebilir.

“Daha iyi bir ayrılık olabilirdi”

Real Madrid’ten ayrılmasıyla ilgili konuşan Navas, “ Daha iyi bir ayrılık olabilirdi, ne olursa olsun iyi bir şekilde ayrılmak isterdim. Hayatta böyle olaylar da olabiliyor. Buna rağmen hiçbir kızgınlığım yok. Her zaman herkesin bildiği gibi elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım, ama oynamak için çok fırsatım olmadı ve şu anda buradayım.” ifadelerini kullandı

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 14:54
  1. Thomas Tuchel
  2. Navas Strazburg
  3. Real Madrid
  4. Paris Saint Germain

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