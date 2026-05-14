PSG, bir hafta kala şampiyonluğu garantiledi

PSG, bir hafta kala şampiyonluğu garantiledi

Fransa Ligue 1’de PSG, deplasmanda Lens’i 2-0 mağlup ederek sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Paris ekibi böylece üst üste 5’inci, toplamda ise 14’üncü kez mutlu sona ulaştı.

Fransa Ligue 1’de şampiyonluk düğümü Lens deplasmanında çözüldü. Lider PSG, ertelenen mücadelede en yakın takipçisi Lens’i 2-0 yenerek bitime bir hafta kala kupayı müzesine götürdü.

Şampiyonluk yarışında kritik önem taşıyan karşılaşmada Paris temsilcisi, oyunun kontrolünü büyük bölümde elinde tuttu. Rakibi karşısında hata yapmayan PSG, aldığı galibiyetle puan farkını koruyarak zirveyi matematiksel olarak da garantiledi.

PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Liverpool ile oynadığı maçların arasına denk geldiği için ertelenen mücadelede en yakın takipçisi Lens'e konuk oldu.

PSG'ye galibiyeti ve şampiyonluğu getiren golleri 29. dakikada Khvicha Kvaratskhelia ile 90+3. dakikada Ibrahim Mbaye attı.

Bu galibiyetle Lens'in 9 puan önünde 76'a puana ulaşan PSG, tarihinde üst üste 5, toplamda ise 14. şampiyonluğuna ulaştı.

Paris temsilcisi, 30 Mayıs Cumartesi günü UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal ile karşılaşacak.

