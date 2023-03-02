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Spor PSG Başkanı Khaleifi de omuz verdi
Spor

PSG Başkanı Khaleifi de omuz verdi

Futbol camiasının depremzedeler için düzenlediği "Omuz Omuza" yardım kampanyasına PSG Başkanı Nasser El-Khelafi de destek verdi. Telefonla yayına katılan Khelaifi, toplamda 50 milyon lira bağışladıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-02 00:32:00 - 2023-03-02 00:32:28

Türk spor camiası deprem faciası sonrası Omuz Omuza deprem kampanyası kapsamında ortak yayında bir araya geldi. PSG Başkanı Nasser Ek Khaleifi da yayına katıldı. Khaleifi, "Elimizden gelen maksimum yardımı yapmaya devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"Bizim görevimiz"

Khalefi, "Türkiye'ye yardım etmek bizim görevimiz. Sizi ailemiz olarak görüyoruz. Bütün kalbimizle acınızı paylaşıyoruz. Bugün Ali Koç ile de görüştüm. Kampanyası çok önemli. Saygıyla izliyorum" ifadelerini kullandı.

1 milyon euro bağışladı

Khalefi toplamda 50 milyon euroyu bulan bağış olarak PSG adına 1 milyon euro, Digiturk adına 20 milyon lira ve Avrupa Kulüpler Birliği adına 500 bin euro bağışladıklarını ifade etti.

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